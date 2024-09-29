準日相石破茂挺升息 日圓中長期看漲

政治光譜被視為鷹派的石破茂勝選日本自民黨總裁後，日圓升破一四三兌一美元、日經二二五指數期貨跳空開低重挫，是日本股匯市對未來政局演變做出的第一手回應。市場擔心之前的日圓套利交易要清空，若再度上演大逃殺劇情，則全球金融市場恐再次動盪，但專家認為不急，還有時間觀察。

石破茂打敗高市早苗成為自民黨總裁後，按慣例將成為日本新任首相，在外交上有人認為他親中，但他近期常表態支持台灣民主，且八月又以眾議員身分訪台，因此最近被認為親台，之前也曾主張建立亞洲北約，以應對中國及北韓威脅。

石破茂的主要政見包括重振內需、提高最低工資、以大規模刺激措施提振地方經濟，支持貨幣政策正常化。凱基證券指出，高市早苗主張安倍經濟學，支持貨幣寬鬆，而石破茂則主張重振內需、支持逐步升息，與目前日本央行方向一致，就貨幣政策而言，日本將更堅定升息、緊縮貨幣的政策。

資深分析師許博傑表示，不管是親台還是親中，石破茂勝選提供了日圓升值想像空間，相對於曾反對日本央行升息的高市早苗，石破茂對貨幣政策的態度與日本央行總裁植田和男同一陣線。未來日本央行可能受石破茂影響持續升息，一旦日圓升息態勢明確，先前尚未全部清空的日圓套利交易，可能再次啟動變賣資產以償還日圓借貸的操作，複寫八月初擊潰資本市場的日圓套利交易平倉潮。

石破茂勝選後日圓急升，國際投資人恐慌，就擔心好不容易等來美國降息利多的股市，再度遭到日圓升值的殂殺。所幸美股周五收盤表現尚稱平穩，道瓊創新高，Ｓ&Ｐ五百及那斯達克小跌，費半回檔。

許博傑表示，雖不排除日圓套利交易要就此清空，並造成金融市場動盪，但不會立即發生，還有時間觀察，但美國降息確定，經濟數據解讀回歸簡單模式，好消息就是好消息，壞消息就是壞消息，不必再曲折解讀。美國本周將公布的經濟數據有製造業ＰＭＩ、請領失業金人數、就業報告等，都可持續關注。