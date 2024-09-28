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OpenAI預計籌募2053億元投資 華爾街日報：蘋果已退出投資談判

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
OpenAI。美聯社
OpenAI。美聯社

華爾街日報」今天報導，美國蘋果公司已退出美國人工智慧（AI）公司OpenAI新一輪募資談判。開發聊天機器人ChatGPT的OpenAI預計籌募65億美元（約新台幣2053億元）投資。

路透社報導，「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）引述知情人士指稱，科技業巨擘蘋果（AppleInc.）最近退出參與OpenAI這輪募資的談判。募資預定下週末截止。

根據「華爾街日報」報導，其他參與OpenAI募資談判的公司還有微軟（Microsoft）和AI晶片大廠輝達（Nvidia）。其中已對OpenAI投資130億美元（約新台幣4107億元）的微軟，預期還會再挹注約10億美元（約新台幣316億元）。

OpenAI婉拒向路透社做出評論。蘋果則未立即回應置評請求。

OpenAI最新這輪募資是以可換股債券籌募，使其估值可能達1500億美元（約新台幣4兆7400億元），鞏固其世界最有價值私募公司之一的地位。「華爾街日報」8月率先報導，蘋果加入了參與募資的談判。

OpenAI的高估值歸功於2022年底ChatGPT上線後掀起AI軍備競賽，來自各產業的公司為了維持競爭優勢及搶奪市占，在AI科技投資了數以十億計美元

另有知情人士今天告訴路透社，OpenAI這輪募資最大投資方、預計挹注12億美元的紐約創投公司ThriveCapital，獲得了其他投資方沒有的選擇權，也就是若OpenAI明年達到自訂的營收目標，Thrive Capital屆時便可以相同估值再投資10億美元。

要求身分保密的數名消息人士透露，OpenAI目前預估的明年營收，將由預估今年的37億美元暴增至116億美元。

其中1名人士說，OpenAI今年預估虧損高達50億美元，變化與否端賴他們的運算力支出情況。

OpenAI 華爾街日報 蘋果

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