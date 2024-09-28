濃煙密布！印度塔塔電子iPhone零件廠發生大火 至少十人送醫

印度塔塔電子（Tata Electronics）位於印度南部的一座製造蘋果公司iPhone零件的工廠，28日發生大火，導致生產中斷，目前已經至少有十人因這場火警送醫救治。

路透報導，發生大火的工廠位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）霍蘇爾市（Hosur），主要製造一些iPhone零件。起火地點是在塔塔廠區裡的一棟建築，這個廠區原定要在未來數個月內生產整支iPhone手機。

當地最高行政首長薩拉尤（K.M. Sarayu）表示，火勢目前已撲滅，但仍然有大量濃煙。目前還無評估損害程度，必須等待火場降溫且濃煙散去，才能進行更多調查。

這起意外成為影響蘋果iPhone供應鏈的最新事件，也是近幾年衝擊到印度蘋果供應商的一連串事件之一。蘋果為了分散對中國大陸的依賴，視印度為關鍵的成長市場。

一位住在工廠附近的目擊者說，當地時間大約清晨5時30分，先是聽到一聲像是鞭炮的巨響，接著就看到煙由建物中冒出，到早上10時都還是濃煙密布。

塔塔電子是iPhone在印度的主要代工廠之一，其他代工廠包括台灣的鴻海。塔塔表示，公司正在調查起火原因，會採取行動保護員工和其他利害關係人。

塔塔電子發言人說：「在工廠的緊急處置辦法，確保所有員工的安全。」

主管工業安全的區域高層主管官員薩拉瓦南（J. Saravanan）說，目前還難以判斷工廠何時可恢復生產，必須了解更多情況，且要看工廠損傷程度。他表示，受傷的人全都是因為吸入濃煙，但未提供更多細節。

了解情況的人士稍早說，工廠在火警後馬上停工，並請工人先回家。工廠火警產生的濃煙與化學物質有關。

火警附近的廠房原定今年底前要開始生產iPhone，目前也還不清楚是否受到影響。

蘋果公司尚未立即回應這起意外。

不願具名的消息來源說，火警起於儲放化學品的區域。