快訊

訊問逾4小時 李文宗、朱亞虎涉京華城案行收賄羈押禁見

曹永和故居拆一半還謝台大？住戶怒揭說謊「我在屋內把屋頂切一半」

幾分鐘內轟逾80枚炸彈…以方證實追蹤首領數月 曝真主黨可能接班人

濃煙密布！印度塔塔電子iPhone零件廠發生大火 至少十人送醫

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度塔塔電子（Tata Electronics）位於印度南部的一座製造蘋果公司iPhone零件的工廠，28日發生大火，導致生產中斷，目前已經至少有十人因這場火警送醫救治。圖／路透社
印度塔塔電子（Tata Electronics）位於印度南部的一座製造蘋果公司iPhone零件的工廠，28日發生大火，導致生產中斷，目前已經至少有十人因這場火警送醫救治。圖／路透社

印度塔塔電子（Tata Electronics）位於印度南部的一座製造蘋果公司iPhone零件的工廠，28日發生大火，導致生產中斷，目前已經至少有十人因這場火警送醫救治。

路透報導，發生大火的工廠位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）霍蘇爾市（Hosur），主要製造一些iPhone零件。起火地點是在塔塔廠區裡的一棟建築，這個廠區原定要在未來數個月內生產整支iPhone手機。

當地最高行政首長薩拉尤（K.M. Sarayu）表示，火勢目前已撲滅，但仍然有大量濃煙。目前還無評估損害程度，必須等待火場降溫且濃煙散去，才能進行更多調查。

這起意外成為影響蘋果iPhone供應鏈的最新事件，也是近幾年衝擊到印度蘋果供應商的一連串事件之一。蘋果為了分散對中國大陸的依賴，視印度為關鍵的成長市場。

一位住在工廠附近的目擊者說，當地時間大約清晨5時30分，先是聽到一聲像是鞭炮的巨響，接著就看到煙由建物中冒出，到早上10時都還是濃煙密布。

塔塔電子是iPhone在印度的主要代工廠之一，其他代工廠包括台灣的鴻海。塔塔表示，公司正在調查起火原因，會採取行動保護員工和其他利害關係人。

塔塔電子發言人說：「在工廠的緊急處置辦法，確保所有員工的安全。」

主管工業安全的區域高層主管官員薩拉瓦南（J. Saravanan）說，目前還難以判斷工廠何時可恢復生產，必須了解更多情況，且要看工廠損傷程度。他表示，受傷的人全都是因為吸入濃煙，但未提供更多細節。

了解情況的人士稍早說，工廠在火警後馬上停工，並請工人先回家。工廠火警產生的濃煙與化學物質有關。

火警附近的廠房原定今年底前要開始生產iPhone，目前也還不清楚是否受到影響。

蘋果公司尚未立即回應這起意外。

不願具名的消息來源說，火警起於儲放化學品的區域。

印度

延伸閱讀

印度持續發展太空產業 工研院率團參展開拓商機

悟空大戰色狼…印度6歲女童險遭誘拐性侵 「正義猴群」猛攻趕跑男子

蘋果AI應用將上線 拚iPhone 16逆轉勝

印度股動能強 乘勢布局

相關新聞

OpenAI預計籌募2053億元投資 華爾街日報：蘋果已退出投資談判

「華爾街日報」今天報導，美國蘋果公司已退出美國人工智慧（AI）公司OpenAI新一輪募資談判。開發聊天機器人ChatGP...

濃煙密布！印度塔塔電子iPhone零件廠發生大火 至少十人送醫

印度塔塔電子（Tata Electronics）位於印度南部的一座製造蘋果公司iPhone零件的工廠，28日發生大火，導...

彭博：歐盟對大陸製電動車加徵關稅案 將在10月4日表決拍板

彭博今天引述知情人士報導，歐洲聯盟（EU）擬於10月4日就是否對進口的中國製電動車祭出高達45%關稅舉行投票

印度持續發展太空產業 工研院率團參展開拓商機

印度近年在太空計畫上有顯著成就，相關產業也正持續蓬勃發展，工研院率團參加在班加羅爾舉行的太空展，為台灣廠商促成不少合作案...

美債殖利率周線短降長升 專家：宜避長債、買「這期限」最佳

聯準會（Fed）偏好的通膨指標降幅大於華爾街預期，市場預期11月降息2碼（0.5個百分點）機率超過五成，美國公債殖利率2...

打破9月魔咒！美股連三周上漲 NVIDIA恐左右接下來大盤走向

道瓊工業指數周五再度刷新歷史高點，美國股市連續三周上漲，打破9月必跌的魔咒。不過，和美股連動性極高的輝達（NVIDIA）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。