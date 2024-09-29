大陸專家喊設基金 購房轉做社宅

中國人民銀行（大陸央行）調查統計司前司長盛松成昨（28）日表示，建議建立大陸全國性的存量房屋收購基金，收儲已建成商品房，並轉為保障性住房（社會住宅），滿足更多中低收入家庭的住房需求。

盛松成在2024清華五道口首席經濟學家論壇上指出，結構性貨幣政策可與財政政策結合，如降低人行人民幣3,000億元保障性房屋再貸款利率，提高商業銀行的積極性，建議由現在的1.75%下調至1%，商業銀行使用再貸款的積極性就可以增加。

野村中國首席經濟學家陸挺在同場論壇上指出，要促進大陸房地產市場出清，關鍵就是要做好保交房，保交房應該優於收儲。

陸挺指出，大陸房地產市場最重要的制度是預售制度，當前房地產市場最大的問題，不是蓋了太多房子沒有賣掉，而是賣了那麼多房子還沒有蓋完。要解決預售制度的核心就是要讓買房的人知道能拿到自己的房子，這是重建市場信心的關鍵所在。

他認為，預計需要財政拿出人民幣3兆元資金，來解決房地產市場的債務鏈條，最重要的是開發商和買房人之間的債務鏈條。只有這樣才能實現市場出清，重建信心才能讓房地產市場止跌回穩。

盛松成還建議，降低中低收入群眾個人所得稅，提高個人所得稅起徵點和調降中低收入稅率。短期內雖然會減少稅收，但從長期來看，隨著經濟增長和居民收入提高，稅收也將增加。

盛松成指出，提高個稅起徵點至每月人民幣8,000元，根據計算結果，稅收每年減少約人民幣300億元，這僅為2023年稅收總額的0.17%。他說：「對財政沒有多大影響的，但是這個錢是實實在在的低收入人群的收入，對促進消費是特別有益的。」

在調降中低收入稅率方面，盛松成建議，年收入人民幣10萬到35萬元個稅稅率降低五個百分點，目前年收入人民幣10萬到20萬、人民幣20萬到35萬，分別按10%和20%的稅率累進徵收個稅，建議分別下降至5%和15%。