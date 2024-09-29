特斯拉上海超級工廠出口百萬輛

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

特斯拉對外事務副總裁陶琳昨（28）日宣布，第100萬輛出口的中國大陸製造Model 3，從上海南港碼頭裝船啟航發往英國。

快科技報導，陶琳表示，從首批車輛出口至今短短四年時間，中國大陸製造的特斯拉遠銷歐洲、亞太、澳紐等多個國家，獲得海外市場的高度認可。

IT之家報導，今年是特斯拉進入大陸市場第十年，特斯拉曾在4月透露大陸車主超越170萬，全球車主超過600萬。十年前，第一批大陸用戶從特斯拉執行長馬斯克手中，接過屬於自己的 Model S車鑰匙，這也是馬斯克首次訪陸。

2018年7月10日，特斯拉與上海市政府、上海臨港管委會共同簽署純電動車專案投資協議，特斯拉公司將在臨港地區獨資建設集研發、製造、銷售等功能於一體的特斯拉超級工廠。

2019年12月30日，大陸國產Model 3正式在上海工廠向員工車主交付。

特斯拉上海超級工廠位於上海臨港新片區，占地86萬平方公尺（約26萬坪），是大陸首個外商獨資整車製造專案，同時也是特斯拉首個海外工廠，零部件本土化率已超過95%。

上海 特斯拉 馬斯克

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