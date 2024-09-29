大陸股市復活 市場重燃信心

突然間，許多投資人對中共的信心驟增。中共中央政治局26日召開非定期會議，之後宣布將進一步擴大寬鬆貨幣政策範圍。

至少在金融市場上，中共領導階層的動作已產生重大影響，滬深300指數過去一周已上漲逾10%，幾乎重登今年來的高點。上周五人民銀行確認調降存款準備率，指數再漲4.47%，且遠高於200日移動平均線，的確顯示陸股已出現重大翻轉。

這對大陸以外股票市場也造成實質的影響，尤其是令美國以外股市大為振奮。富時全球股市指數（扣除美國）距離2021年來的高點僅差之毫釐而已。新興網路ETF（即EMQQ）現在已略微領先Invesco納斯達克100指數ETF（QQQ），而直接受益的歐洲精品股更出現多年來單日最大漲幅。

先是人民銀行於24日召開極不尋常的記者會，宣布一系列寬鬆措施；儘管經濟學者與投資專家表示這些措施太小、太晚，但與中國有關的資產都演出慶祝行情。再看26日的市場表現，顯示投資人認為中共政治局既然出手，這次的干預行動的規模必然非同小可。政治局會議的聲明雖未提供細節，但已強烈暗示擴張性財政政策也將出檯。

政治局聲明中未提任何數字，文字也精簡得多，到底有什麼不同之處？多位分析家指出，以往常見的「審慎」這類廢話已被刪除。

政治局顯然是要為股市背書，並對房市劃上一條止損線。另外還有一些不尋常的內容，包括承諾將保障民眾生活的基準線，聚焦於大學新畢業生、移工、脫貧家庭及零就業家庭的就業，加強支持老人及障礙者等就業困難群體，確保食品、用水、電力、天然氣及取暖等重要物資供應無缺及價格穩定。

這些內容當然重要，因為這顯示當局了解現在必須刺激消費者再度出手購物，並顯示當局將嘗試使用一些傳統的凱因斯主義來促進需求。彭博資訊透露，當局正考慮對銀行注資1,420億美元，路透報導政府將發行2,840億美元新債，進一步使民眾相信政府這次是要動真格的。

這些措施未必能使一些懷疑人士相信中國經濟既將翻升，但已促使他們買進中國資產。

分析家指出，中國在經濟轉型的漫長過程中，促進消費支出是合理的作法。中國股市就算並非「能夠投資」，但的確「可以交易」。

現在大陸當已決心不讓房價及股價再進一步下跌，這便讓全球市場少了一項尾部風險。另一方面，當局也似乎認真地對經濟注入活水，這將有助於各國經濟都能軟著陸。中國經濟仍面臨諸多挑戰，但外匯市場對人民銀行降息已做出正向反應，就是美國聯準會（Fed）降息後美元走貶，人行降息人民幣卻強勁升值。

（作者John Authers是彭博資訊金融市場資深專欄作家／編譯任中原）