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彭博：歐盟對大陸製電動車加徵關稅案 將在10月4日表決拍板

中央社／ 布魯塞爾28日綜合外電報導
彭博今天引述知情人士報導，歐洲聯盟（EU）擬於10月4日就是否對進口的中國製電動車祭出高達45%關稅舉行投票。示意圖。圖／美聯社
彭博今天引述知情人士報導，歐洲聯盟（EU）擬於10月4日就是否對進口的中國製電動車祭出高達45%關稅舉行投票。示意圖。圖／美聯社

彭博今天引述知情人士報導，歐洲聯盟（EU）擬於10月4日就是否對進口的中國製電動車祭出高達45%關稅舉行投票。

根據報導，歐盟成員國已收到擬實施措施的規範草案；不過，報導中也表示，這個新的投票日期仍有可能改變。

根據報導，由於歐盟還在和北京進行最後一刻的協商，試圖尋找避免加徵關稅的解決方案，歐盟成員國間的這項投票表決日期略為延宕。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）並未立即回應路透社的置評請求。

歐盟執委會即將提議在現行進口汽車標準關稅10%外，針對中國製電動車加徵最高達35.3%的關稅。

這項最終關稅提案仍有待歐盟27個成員國投票表決通過。除非占歐盟人口65%的15個成員國的合格多數投票反對，否則這項加徵關稅將於10月底實施。

歐盟

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