美債殖利率周線短降長升 專家：宜避長債、買「這期限」最佳

聯準會（Fed）偏好的通膨指標降幅大於華爾街預期，市場預期11月降息2碼（0.5個百分點）機率超過五成，美國公債殖利率27日隨之下滑，對Fed利率政策敏感的2年期公債殖利率連續第四周走下坡，10年期和30年期美債殖利率周線則連二升。市場專家建議此刻宜避開長債、押寶期限3至7年的美國公債。

根據道瓊市場數據，美國2年期公債殖利率27日收在3.562%，比前市滑落5.8個基點，連續第四周收跌。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美債殖利率下滑3.7個基點至3.751%，30年期殖利率下滑2.3個基點至4.099%，但周線都連續第二周攀升。

過去一周來，短期公債殖利率走低，而10年期和30年期殖利率走高，形成美債殖利率曲線陡峭化。

通膨減緩 市場估Fed下次降2碼機率逾五成

周五市場聚焦於通膨與消費支出。Fed關注的美國個人消費支出（PCE）物價指數8月年增率趨緩至2.2%，是三年半來最低。8月個人消費支出月比小增0.2%，低於預期，且比7月的0.5%顯著減緩，足見消費者支出降溫。

Carson Group全球總經策略師瓦爾蓋斯說：「最新PCE通膨數據顯示，通膨持續緩和，這讓Fed能聚焦於聘僱風險，並持續降息。」

Global X投資策略長赫夫斯坦說：「PCE數據非常接近Fed（通膨）目標。任務達成了。」他指出，通膨持續減緩，但個人所得與支出都略低於預期，可能加深經濟減緩顧慮。

報告發布後，芝商所（CME）FedWatch網站顯示，期貨市場交易員預期Fed決策官員下次在11月開會時，再度降息2碼機率達54.8%，降1碼的機率則約45.2%。對照下，前一天的比率大約是五五波。

專家建議此刻美債最佳投資策略

Fed終於啟動降息循環，而且一開始就降2碼，動作大於通常的1碼。由於債券價格與殖利率呈反向關係，照理說債券價格會漲、殖利率會跌，不是嗎？結果並非如此。美國10年期公債殖利率已從Fed啟動降息前的3.62%左右升至大約3.75%。

據道富全球顧問公司首席投資策略師艾隆研判，10年期美債殖利率走勢仍可能波動起伏。他解釋，在Fed降息付諸行動之前，美債價格已漲了一波，Fed正式出手觸動獲利了結賣壓出籠。1990年代中期美國經濟也出現類似的「軟著陸」情形，當時在Fed啟動降息後，美債殖利率有好幾個月一直彈上彈下，最後才開始下滑。

在展望不明的此刻，策略師建議避開長債及熱門的長債ETF，像是iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼TLT），或先鋒美國超長期公債ETF（EDV）。合眾銀行資產管理公司投資長傅里曼說：「那部分的機會窗口已關閉了。」

艾隆指出，中期美國公債以及投資級公司債，是現在的「甜蜜點」。期限3至7年的美國公債，利率風險比長期公債來得低，但一旦利率降下來，投資人也有價差可賺。而且，這些中期債券的殖利率可媲美短債。他的公司提供兩種ETF可供選擇：SPDR中期公司債（SPIB），以及SPDR中期美國公債（SPTI），殖利率分別是4.5%和3.6%。