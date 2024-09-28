打破9月魔咒！美股連三周上漲 NVIDIA恐左右接下來大盤走向

道瓊工業指數周五再度刷新歷史高點，美國股市連續三周上漲，打破9月必跌的魔咒。不過，和美股連動性極高的輝達（NVIDIA）周五大跌，勢將為波動劇烈的10月埋下震盪的變數。

聯準會（Fed）青睞的個人消費支出（PCE）年增率明顯降溫，道瓊工業指數周五上漲137點，今年第32度刷新紀錄高峰；標普500指數和那斯達克綜合指數則分別下跌0.1%和0.4%。三大指數周線繼續全面上漲。

大陸官方本周火力全開，傾力祭出一系列刺激新措施，全球市場多頭為之士氣大振。滬深300指數周五大漲4.5%，周線狂漲16%，創下2008年以來最大單周漲勢；香港恒生指數創下1998年以來的最大單周漲幅。

不過，在一片多頭氛圍之下，彭博報導大陸官方敦促本地企業避免購買輝達晶片，鼓勵使用華為在內國內供應商的產品。受此消息影響，輝達周五大跌2.1%，台積電ADR重挫深達4.7%，拖累費城半導體指數大跌1.8%。一周下來，台積電ADR和費半仍各漲4.3%和2.2%。

輝達本周仍上漲4.7%，周五收盤市值達到3.086兆美元。FactSet數據顯示，輝達本季和標普500指數漲跌關連性將近86%。此外，輝達是費半中表現唯一超越大盤的成份股，更突顯其「高處不勝寒」。

9月往往是美股表現最差的月份，但標普500指數9月迄今上漲1.6%，顯然已打破歷史魔咒。不過，接著邁入的10月向來也是波動劇烈的月份。下周多項就業數據即將公布，對投資人和Fed來說都是極為關鍵的一周，尤其是周五公布的就業數據，將為勞動市場狀況提供更多線索。

T. Rowe Price投資長佩吉（Sebastien Page）指出，市場預期美國未來一年不會出現經濟衰退已是共識，也反映經濟軟著陸甚至更佳情境，因此，以標普500指數目前按預估獲利計算已高達21倍的本益比，投資人宜慎選標的和買賣時機，尤其美國總統選舉逐漸迫近。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）美股策略主管卡瓦西納（Lori Calvasina）認為，已漲到新高的美股難免引發短期內能否繼續上漲的疑問。她周五接受CNBC訪問時說，接下來幾個月很難找到令投資人真正振奮的利多因素。