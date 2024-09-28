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印度持續發展太空產業 工研院率團參展開拓商機

中央社／ 新德里28日專電
2024班加羅爾太空展（Bengaluru Space Expo 2024）。圖／新華社
2024班加羅爾太空展（Bengaluru Space Expo 2024）。圖／新華社

印度近年在太空計畫上有顯著成就，相關產業也正持續蓬勃發展，工研院率團參加在班加羅爾舉行的太空展，為台灣廠商促成不少合作案，成功拓展商機。

印度政府為了強化民間企業參與航太發展，由印度工業聯合會（Confederation of Indian Industry, CII）和印度太空研究組織（Indian Space Research Organization,ISRO）自2008年起籌劃兩年一度的太空展。

這次2024班加羅爾太空展（Bengaluru Space Expo 2024）由ISRO和印度國家太空推廣和授權中心（Indian National Space Promotion, and Authorisation Centre, IN-SPACe）、印度新空間有限公司（NewSpace India Limited , NSIL） 聯合舉辦，吸引超過250家航太公司、逾10萬名業界人士參加。

這次太空展的重點包括發射載具、衛星、衛星遙控通訊等，而為加速台灣的太空產業發展，工業技術研究院也帶領互宇向量、張量科技、創威訊科技、鋐泰（晶泰）光電、円通科技5家新創公司參展，希望幫助這些公司拓展在印度的商機。

工研院業務副理林子傑告訴中央社記者，印度太空產業在衛星發射、關鍵技術、軟體開發上具有優勢，也正是目前台灣發展太空產業所需，因此這次工研院特別率團參展，希望促進台灣與印度太空產業的交流。

林子傑提到，這次到印度的台灣新創公司在展後表示，他們接到許多太空科技合作案及訂單，未來工研院會持續帶領台灣公司參加國際間的大型展會，開拓國際太空市場的商機。

這次參展的台灣廠商之一鋐泰（晶泰）光電，主要業務是太空太陽能電池晶片，鋐泰（晶泰）總經理戴維文表示，印度政府投入相當多資源於發展太空產業，在輔導當地公司部分，這次公司參加印度太空展獲益良多，也吸引數十家印度公司洽談後續合作事宜，並已簽下合約，參與明年第1季進行的立方衛星發射計畫。

印度 太空 衛星

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