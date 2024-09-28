不背鍋！泰坦號內爆傳採用「過期碳纖維」 波音急曝合作過程撇關係

針對去年6月「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）泰坦號潛水器內爆案，美國海岸防衛隊舉行的聽證會於27日落幕。或許是不想在這厄運不斷的一年節外生枝，波音派出工程師出席聽證會，極力劃清與海洋之門的關係。

美國廣播公司新聞台（ABC News）報導，波音材料製程工程師內格利（Mark Negley）作證指出，波音曾被要求參與海洋之門一項初步研究，以確定使用碳纖維船身的可行性，而波音的參與程度僅止於此。

內格利說，波音沒有參與材料測試，沒為海洋之門製造零件，也沒有就該使用何種碳纖維船身提供建議。波音提供的極少數建議則被海洋之門忽視；例如船身厚度，波音建議至少要7至12英吋（約18至38公分），海洋之門只用5英寸（12.7公分）。

內格利說，海洋之門也無視波音用45度角層壓板加固船身的建議。在早期參與後，波音沒再跟海洋之門合作，內格利說：「我不確定原因，或許是我們太貴了。」

撇清與海洋之門的合作，對波音而言事關重大。因這起意外身亡的海洋之門執行長拉許（Stockton Rush）生前曾公開談論、甚至誇大他與波音的關係，宣稱泰坦號的碳纖維是以折扣價從波音獲得，因為該批碳纖維已超過用於製造飛機的壽命期限。然而，波音表示並無紀錄顯示此交易。

為了替安全掛保障，拉許還宣稱泰坦號是在波音與NASA的協助下建造。

這一年來，波音已因旗下飛機安全性而受到高度關注，載人太空船「星際飛機」9月初被美國航太總署（NASA）認定無法安全送太空人返航，因此空船降落回地球。這些都進一步加劇當局對波音經營的檢視。

同一場聽證會上，NASA也強調他們參與泰坦號的設計沒有海洋之門宣稱的那麼多。

NASA材料工程師傑克森（Justin Jackson）表示，由於新冠疫情，NASA放棄本來更廣泛參與的計畫，僅就潛水器的一個模型提供諮詢。傑克森說，NASA拒絕讓海洋之門掛名。美聯社報導，傑克森說：「他們使用的措辭快要形同獲得我們的背書，這讓我們一些人感到不安。」