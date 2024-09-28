快訊

日本準首相…石破茂對內倡議修憲 對外主張「亞洲北約」

「山陀兒」颱風今將生成！不排除侵台挾致災雨 估中颱上限甚至更強

今雷雨炸北部、東北部！ 準颱風「山陀兒」路徑先南墜再逼台 估這天最接近

市場押注ECB進一步調降

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

法國和西班牙9月通膨率雙雙降至2%以下，歐元區消費者對未來12個月的通膨預期也降至三年來最低，反映歐洲央行（ECB）即將贏得抑制物價的戰役，市場也提高對ECB進一步降息的押注。

官方數據顯示，法國9月通膨年增率降至1.5%，是三年多來首次低於2%，主因該國能源價格下滑；西班牙9月通膨率則降至1.7%，主要由於燃料、電力和食品跌價。兩國通膨率升幅皆小於分析師預期的1.9%。

另外，ECB於27日公布的調查顯示，歐元區消費者8月對未來12個月的通膨預期中位數為2.7%，較7月的2.8%下滑，也是三年來最低水準。歐元區消費者對未來三年的通膨預期由2.4%降至2.3%，為6月以來最低。

這項消費者通膨預期調查，是衡量家庭對ECB降低通膨至2%目標的能力是否有信心，從而影響家庭在支出、儲蓄或要求加薪方面的行為，也是帶動通膨的重要因素。

該調查也顯示，消費者對未來12個月歐元區經濟成長率的預期為萎縮0.9%，幅度小於之前的1%，悲觀程度減輕。

歐元區通膨降溫，使ECB今年兩度下調存款利率，其中多數決策官員表示，逐步降息的大門已開。

歐元區 消費者 通膨

延伸閱讀

美通膨持續降溫預示Fed將再降息 激勵美股早盤開高

Fed上周降息2碼 美中祭重磅刺激措施！全球股市可望市值創新高

美國8月PCE數據出爐！通膨及消費持續降溫 預示Fed將進一步降息

美債ETF連日跌…不是送分題嗎？降息2碼沒拿到分卻送不少錢 「三原因」曝光！

相關新聞

石破茂將任日相 偏向支持貨幣政策正常化…日圓強升

日本前防衛大臣石破茂27日當選為執政黨自民黨新任黨魁，之後幾乎篤定將成為日本新首相，由於他偏向支持日本銀行（央行）的政策...

新興股匯債強漲躍大贏家 專家看好漲幅可望持續超越已開發市場

全球貨幣寬鬆循環啟動，尤其世界兩大經濟體相繼調降利率，帶動新興股、匯、債市齊漲，使新興市場與比特幣成為當前「經濟刺激新時...

美通膨放緩 再降息機率增

美國8月個人消費支出明顯縮減，通膨率也持續降溫，預示聯準會（Fed）11月將繼續降息，美元指數27日盤中應聲重貶0.4%...

必治妥施貴寶新產品…精神分裂症藥物 FDA批准

美國食品藥物管理局（FDA）26日批准必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）受高度期待的精神分裂症藥物...

市場押注ECB進一步調降

法國和西班牙9月通膨率雙雙降至2%以下，歐元區消費者對未來12個月的通膨預期也降至三年來最低，反映歐洲央行（ECB）即將...

LVMH拓版圖 入股義國Moncler

全球精品集團龍頭、法國酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）已與義大利精品品牌Moncler敲定協議，將間接入股Moncler...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。