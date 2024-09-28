市場押注ECB進一步調降

法國和西班牙9月通膨率雙雙降至2%以下，歐元區消費者對未來12個月的通膨預期也降至三年來最低，反映歐洲央行（ECB）即將贏得抑制物價的戰役，市場也提高對ECB進一步降息的押注。

官方數據顯示，法國9月通膨年增率降至1.5%，是三年多來首次低於2%，主因該國能源價格下滑；西班牙9月通膨率則降至1.7%，主要由於燃料、電力和食品跌價。兩國通膨率升幅皆小於分析師預期的1.9%。

另外，ECB於27日公布的調查顯示，歐元區消費者8月對未來12個月的通膨預期中位數為2.7%，較7月的2.8%下滑，也是三年來最低水準。歐元區消費者對未來三年的通膨預期由2.4%降至2.3%，為6月以來最低。

這項消費者通膨預期調查，是衡量家庭對ECB降低通膨至2%目標的能力是否有信心，從而影響家庭在支出、儲蓄或要求加薪方面的行為，也是帶動通膨的重要因素。

該調查也顯示，消費者對未來12個月歐元區經濟成長率的預期為萎縮0.9%，幅度小於之前的1%，悲觀程度減輕。

歐元區通膨降溫，使ECB今年兩度下調存款利率，其中多數決策官員表示，逐步降息的大門已開。