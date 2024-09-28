必治妥施貴寶新產品…精神分裂症藥物 FDA批准

美國食品藥物管理局（FDA）26日批准必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）受高度期待的精神分裂症藥物Cobenfy，為逾70年來首款治療這種慢性精神障礙的新療程。

必治妥施貴寶的主管表示，這款名為Cobenfy的新藥將於10月底上市，患者每天服用兩次。醫學專家表示，對於美國近300萬名患有精神分裂症的成年人而言，這款藥物是他們急需的新選擇。

必治妥施貴寶說，這些患者中只有160萬人接受了治療，其中75%在頭18個月內停止服用現有藥物，因為他們很難找到有效或比較能忍受的治療方法。

必治妥施貴寶主管說，Cobenfy每月費用為1,850美元，每年為22,500美元，不含保險和其他退費。他們表示，這個定價與現有品牌的口服精神分裂症治療藥物相同，預期大多數患者支付最低自付額，尤其是參加醫療保險和醫療補助計畫的患者。

必治妥施貴寶並表示，大約80%患者都有加入政府保險，而且該公司還打算啟動一項計畫，以協助患者負擔得起Cobenfy的費用。

Cobenfy可能是必治妥施貴寶的一個龐大長期銷售機會，可以抵消其最暢銷治療藥物專利到期所造成的潛在營收損失。