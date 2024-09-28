快訊

日本準首相…石破茂對內倡議修憲 對外主張「亞洲北約」

「山陀兒」颱風今將生成！不排除侵台挾致災雨 估中颱上限甚至更強

今雷雨炸北部、東北部！ 準颱風「山陀兒」路徑先南墜再逼台 估這天最接近

必治妥施貴寶新產品…精神分裂症藥物 FDA批准

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國食品藥物管理局（FDA）26日批准必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）受高度期待的精神分裂症藥物Cobenfy，為逾70年來首款治療這種慢性精神障礙的新療程。

必治妥施貴寶的主管表示，這款名為Cobenfy的新藥將於10月底上市，患者每天服用兩次。醫學專家表示，對於美國近300萬名患有精神分裂症的成年人而言，這款藥物是他們急需的新選擇。

必治妥施貴寶說，這些患者中只有160萬人接受了治療，其中75%在頭18個月內停止服用現有藥物，因為他們很難找到有效或比較能忍受的治療方法。

必治妥施貴寶主管說，Cobenfy每月費用為1,850美元，每年為22,500美元，不含保險和其他退費。他們表示，這個定價與現有品牌的口服精神分裂症治療藥物相同，預期大多數患者支付最低自付額，尤其是參加醫療保險和醫療補助計畫的患者。

必治妥施貴寶並表示，大約80%患者都有加入政府保險，而且該公司還打算啟動一項計畫，以協助患者負擔得起Cobenfy的費用。

Cobenfy可能是必治妥施貴寶的一個龐大長期銷售機會，可以抵消其最暢銷治療藥物專利到期所造成的潛在營收損失。

保險 患者 美國

延伸閱讀

欣耀生醫出席脂肪肝炎藥物開發高峰會 發表臨床試驗結果

黃智賢：大法官自以為上帝？籲人民用創制公投約束

無法接受！死刑「有條件合憲」 高大成嗆廢死：你有至親被殺害嗎？

死刑部分合憲 受害退休師家屬批挺廢死是踐踏鮮血

相關新聞

石破茂將任日相 偏向支持貨幣政策正常化…日圓強升

日本前防衛大臣石破茂27日當選為執政黨自民黨新任黨魁，之後幾乎篤定將成為日本新首相，由於他偏向支持日本銀行（央行）的政策...

新興股匯債強漲躍大贏家 專家看好漲幅可望持續超越已開發市場

全球貨幣寬鬆循環啟動，尤其世界兩大經濟體相繼調降利率，帶動新興股、匯、債市齊漲，使新興市場與比特幣成為當前「經濟刺激新時...

美通膨放緩 再降息機率增

美國8月個人消費支出明顯縮減，通膨率也持續降溫，預示聯準會（Fed）11月將繼續降息，美元指數27日盤中應聲重貶0.4%...

必治妥施貴寶新產品…精神分裂症藥物 FDA批准

美國食品藥物管理局（FDA）26日批准必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）受高度期待的精神分裂症藥物...

市場押注ECB進一步調降

法國和西班牙9月通膨率雙雙降至2%以下，歐元區消費者對未來12個月的通膨預期也降至三年來最低，反映歐洲央行（ECB）即將...

LVMH拓版圖 入股義國Moncler

全球精品集團龍頭、法國酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）已與義大利精品品牌Moncler敲定協議，將間接入股Moncler...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。