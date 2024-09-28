美通膨放緩 再降息機率增

美國8月個人消費支出明顯縮減，通膨率也持續降溫，預示聯準會（Fed）11月將繼續降息，美元指數27日盤中應聲重貶0.4%至100.157，為去年7月20日以來最低。

美國商務部經濟分析局27日公布，Fed偏好的通膨指標、個人消費支出（PCE）平減指數的8月數值比去年同期攀升2.2%，低於經濟學者預估的2.3%，更比7月的2.5%升幅明顯下降。與7月相比，微升0.1%，符合預估，升幅小於7月的0.2%。

排除生鮮食品與能源品項的8月PCE核心平減指數年升2.7%，符合預估，略高於7月時的2.6%，原因包括去年下半年的比較基期較低，以及居住成本的時間滯後效應，但月比揚升0.1%，分別低於市場預估的0.2%、和7月的0.2%，顯示通膨持續降溫中。

8月個人消費支出比7月小幅增加0.2%，低於預估的0.3%，比7月時的0.5%增幅明顯下降，顯示消費者支出冷卻，但第3季經濟仍延續動能；經通膨調整後的實質PCE月增0.1%，符合預估，但低於7月的0.4%。8月個人所得月增0.2%，低於預估。

經濟學者指出，8月PCE報告證明了Fed在9月會議上一舉降息2碼，應屬適當作法。8月核心PCE平減指數月升幅低於預估，緩解了通膨可能在短期內回升的風險，消費支出也明顯減緩，加上儲蓄率小幅上升，顯示由於勞動市場趨軟，消費者行為可能趨於審慎。

經濟學者預測11月Fed會議時將降息1碼。彭博經濟學者認為8月PCE報告顯示，縮得與支出趨緩、基本通膨壓力持續消退，將讓Fed更加強調達成充分就業的職責，持續將決策重心從通膨轉向勞動市場的健全度。

目前市場已預期Fed篤定將在11月降息，差別只在幅度，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人認為11月降息1碼的機率為47.9%，降2碼機率為52.1%。