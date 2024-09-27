快訊

日本準首相…石破茂對內倡議修憲 對外主張「亞洲北約」

「山陀兒」颱風今將生成！不排除侵台挾致災雨 估中颱上限甚至更強

今雷雨炸北部、東北部！ 準颱風「山陀兒」路徑先南墜再逼台 估這天最接近

美港口罷工前 資方「最後一搏」逼工人談判

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
小摩估算，東岸和墨灣港口停擺，可能造成每日38億至45億美元的經濟衝擊。 美聯社
小摩估算，東岸和墨灣港口停擺，可能造成每日38億至45億美元的經濟衝擊。 美聯社

在美東港口勞工即將於10月1日發動罷工之際，港口營運商和航運公司26日「最後一搏」，向聯邦當局提出申訴，試圖迫使加入工會的碼頭工人上談判桌，以阻止將使美國半數以上海港停擺的罷工事件。摩根大通（小摩）估算，美東與墨西哥灣港口勞工停擺，每天可能造成38億至45億美元的經濟衝擊。

資方代表美國海事聯盟（USMX）已向國家勞工關係委員會（NLRB）提起不公平的勞工行為申訴，並要求NLRB命令國際碼頭工人協會（ILA）在現行協議於9月30日到期前，針對涵蓋從緬因州到德州港口的新合約展開談判。

ILA已威脅，若沒有新合約，4萬5,000多名工人將罷工，但雙方尚未開始正式談判。華爾街日報（WSJ）報導，工會表示，除非雇主團體同意在未來六年加薪77%，否則不會談判。

ILA表示，雇主團體提起的申訴是「宣傳噱頭」。ILA認為，新冠疫情使全球海運巨擘共賺取數千億美元的創紀錄獲利，因此工會成員疫後理應獲得大幅加薪。NLRB說，幾天後才會開始審理申訴案件。此後，可能需要七到14周時間才會做出裁決。

許多東岸和墨灣港口已延長營運時間，以便進口商能趕在預定美國東部時間下周二（10月1日）零時1分港口關閉前，從碼頭清運貨物。零售商和製造商呼籲拜登政府介入，以免罷工擾亂供應鏈並傷害美國經濟，但拜登政府迄今拒絕出面干預。

小摩估算，東岸和墨灣港口停擺，可能造成每日38億至45億美元的經濟衝擊，其中部分可能在營運回歸正常後恢復。小摩分析師指出，若罷工為期短暫，可能提振陸運與空運需求，若罷工拉長，可能嘉惠卡車運輸市場。

罷工 美國經濟

延伸閱讀

華爾街高層態度保留…憂川普不利經濟 顧忌賀錦麗過度左傾

才否認美以私下協調…以總理辦公室突發聲明 贊同黎巴嫩停火目標

英特爾力拚年底前談定晶片補助 營運風雨飄搖能拿到白宮「信心投票」？

內布拉斯加州「藍點」選區 突成總統大選決勝關鍵

相關新聞

石破茂將任日相 偏向支持貨幣政策正常化…日圓強升

日本前防衛大臣石破茂27日當選為執政黨自民黨新任黨魁，之後幾乎篤定將成為日本新首相，由於他偏向支持日本銀行（央行）的政策...

新興股匯債強漲躍大贏家 專家看好漲幅可望持續超越已開發市場

全球貨幣寬鬆循環啟動，尤其世界兩大經濟體相繼調降利率，帶動新興股、匯、債市齊漲，使新興市場與比特幣成為當前「經濟刺激新時...

美通膨放緩 再降息機率增

美國8月個人消費支出明顯縮減，通膨率也持續降溫，預示聯準會（Fed）11月將繼續降息，美元指數27日盤中應聲重貶0.4%...

必治妥施貴寶新產品…精神分裂症藥物 FDA批准

美國食品藥物管理局（FDA）26日批准必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）受高度期待的精神分裂症藥物...

市場押注ECB進一步調降

法國和西班牙9月通膨率雙雙降至2%以下，歐元區消費者對未來12個月的通膨預期也降至三年來最低，反映歐洲央行（ECB）即將...

LVMH拓版圖 入股義國Moncler

全球精品集團龍頭、法國酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）已與義大利精品品牌Moncler敲定協議，將間接入股Moncler...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。