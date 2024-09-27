美港口罷工前 資方「最後一搏」逼工人談判

在美東港口勞工即將於10月1日發動罷工之際，港口營運商和航運公司26日「最後一搏」，向聯邦當局提出申訴，試圖迫使加入工會的碼頭工人上談判桌，以阻止將使美國半數以上海港停擺的罷工事件。摩根大通（小摩）估算，美東與墨西哥灣港口勞工停擺，每天可能造成38億至45億美元的經濟衝擊。

資方代表美國海事聯盟（USMX）已向國家勞工關係委員會（NLRB）提起不公平的勞工行為申訴，並要求NLRB命令國際碼頭工人協會（ILA）在現行協議於9月30日到期前，針對涵蓋從緬因州到德州港口的新合約展開談判。

ILA已威脅，若沒有新合約，4萬5,000多名工人將罷工，但雙方尚未開始正式談判。華爾街日報（WSJ）報導，工會表示，除非雇主團體同意在未來六年加薪77%，否則不會談判。

ILA表示，雇主團體提起的申訴是「宣傳噱頭」。ILA認為，新冠疫情使全球海運巨擘共賺取數千億美元的創紀錄獲利，因此工會成員疫後理應獲得大幅加薪。NLRB說，幾天後才會開始審理申訴案件。此後，可能需要七到14周時間才會做出裁決。

許多東岸和墨灣港口已延長營運時間，以便進口商能趕在預定美國東部時間下周二（10月1日）零時1分港口關閉前，從碼頭清運貨物。零售商和製造商呼籲拜登政府介入，以免罷工擾亂供應鏈並傷害美國經濟，但拜登政府迄今拒絕出面干預。

小摩估算，東岸和墨灣港口停擺，可能造成每日38億至45億美元的經濟衝擊，其中部分可能在營運回歸正常後恢復。小摩分析師指出，若罷工為期短暫，可能提振陸運與空運需求，若罷工拉長，可能嘉惠卡車運輸市場。