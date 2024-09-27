美港口罷工前 SCFI運價指數連六跌

美東碼頭10月恐罷工，貨主不想貨被卡在海上，全面採取觀望態度靜待罷工結果，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（27）日出爐，呈現連六跌，四大主要航線跌幅加大。物流業者認為，現在運價無法反映市況，10月運價及市場變化才有指標性的意義。

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨日出爐，指數下跌231.16點至2,135.08點，周跌幅9.8%。

北美線受到美東即將罷工，貨主都不願意現在出貨，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,852美元，較前一期下跌489美元，跌幅9.2%；遠東到美東每FEU達5,626美元，較前一期下跌860美元，大跌13%。

最新一周遠東到歐洲運價繼續下滑，每TEU（20呎櫃）為2,250美元，較前一期下跌342美元，周跌幅13.2%；遠東到地中海運價每TEU達2,541美元，較前一期重挫414美元，跌幅14%。

專業海運研究機構Alphaliner在8月的報告中預測，2024年市場運力將增長10.5%，而貨運量增長3.0%。表面上，供需差距似乎很大，但市場的動態有效運力通常比簡單靜態的供需數據分析更能反映實際情況。