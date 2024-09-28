新興股匯債強漲躍大贏家 專家看好漲幅可望持續超越已開發市場

全球貨幣寬鬆循環啟動，尤其世界兩大經濟體相繼調降利率，帶動新興股、匯、債市齊漲，使新興市場與比特幣成為當前「經濟刺激新時代」的最大贏家。投資公司富蘭克林坦伯頓預期，在獲利展望好轉支撐下，新興市場這波漲勢後繼有力，表現可望持續超越已開發市場。

美國聯準會（Fed）啟動降息循環，一開始基準利率就降2碼（0.5個百分點）。中國大陸刺激措施更是火力全開，既降準、降息，還意外調降存量房貸利率支撐股市。因此，滬深300指數本周來暴漲近16%，創2008年來最大周線漲幅，今年走勢由黑翻紅。

主要股市變動

富蘭克林坦伯頓新興市場股票部門資深副總裁兼基金經理人柏恩（Claus Born）說：「全球降息是利多，有助於提振對新興市場這個資產類別的信心。」他預期，新興市場表現可望凌駕已開發市場，因為盈餘成長預期好轉且高於已開發市場，價格又相對低廉。

美國銀行（BofA）以哈奈特（Michael Harnett）為首的策略師團隊也指出，中國大陸的全面刺激措施，可能帶動資金從美股廣泛輪動到國際股市與大宗商品市場。

新興股市相對於全球股市的表現在本周躍上四個月高點，從9月初觸及的23年谷底翻揚。MSCI新興市場指數27日盤中攀漲1%，連續第七個交易日上漲，可望寫下近四年最大周線漲幅紀錄，總計9月以來，MSCI新興市場指數漲幅達6.1%，遠優於MSCI世界指數僅1.7%的漲幅。

光是過去四個交易日，新興股市市值就增添1.1兆美元，使MSCI新興市場指數漲幅超越標普500指數，領先幅度是2022年11月來最大。

同時，新興市場貨幣可望連續第九周對美元挺升，上回連續漲勢持續這麼久是在2015年。馬來西亞元躍上2021年6月來最高價位，印尼盾連續第二周上漲。智利披索本周升幅稱冠新興市場貨幣，反映中國大陸大開刺激水龍頭激勵銅價漲破每噸1萬美元。

新興市場債券價格續揚，因為Fed既已降息，新興國家央行更有理由調降利率。衡量新興國家主權債信風險的指標連續第三周下滑，26日數據顯示，新興市場主權美元債相較於美國公債的殖利率溢價已縮小到366個基點，是近四個月來最低。

彭博資訊資料也顯示，比特幣27日盤中大漲2%至65,990.01美元，本月來累計漲幅超過10%，一反過去十年來9月平均下跌5.9%的頹勢。