石破茂將任日相 偏向支持貨幣政策正常化…日圓強升

日本前防衛大臣石破茂27日當選為執政黨自民黨新任黨魁，之後幾乎篤定將成為日本新首相，由於他偏向支持日本銀行（央行）的政策正常化，這個結果點燃日圓多頭信心，對日銀升息押注再度升溫，刺激日圓兌美元匯率27日一度激升1.6%，日本公債和日股期貨則下跌。

67歲的政壇老鳥石破茂在基層黨員強烈支持下，在自民黨黨魁選舉的第二輪決選中，擊敗對手高市早苗。

由於高市提倡日銀採取寬鬆政策，反對升息，市場原先一直在消化高市勝選的預期，導致日圓走貶，但在結果出爐後，日圓兌美元27日盤中翻紅驟升1.6%至142.5日圓兌1美元，升幅稍後略為縮小至1.4%，報142.77日圓，日本10年期公債期貨則下跌，日經225指數期貨一度重摔3%至38,570點。自民黨在日股收盤後宣布結果。

曾任日銀調查統計局長的Sompo Institute Plus經濟學家的龜田制作指出，金融市場原本一直對黨魁選舉結果很緊張，結果顯示不會造成日本經濟政策大轉向。

石破茂主要政策

石破茂如今將必須帶領日本度過在歷經30年停滯後，進入到成長的轉型期，他將面對日本持續深刻的結構性問題，不只是老化且下滑的人口，也包括持續低迷的生產力和經濟兩極化。

石破茂已表示，就任首相後會立刻編制經濟刺激方案，振興經濟成長。他也已呼籲日銀清楚闡述其貨幣政策正常化計畫，並強調透過政府支出資助地方經濟發展，以解決鄉村地區人口流失問題。

隨著自民黨選舉結果出爐，市場焦點將轉向美日利差縮小前景。雖然石破茂傾向支持日銀政策正常化，但日銀總裁植田和男已強調，還不急於升息。交易員也仍對美聯準會（Fed）下一步動作的速度和規模感到不確定。