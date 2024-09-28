LVMH拓版圖 入股義國Moncler

全球精品集團龍頭、法國酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）已與義大利精品品牌Moncler敲定協議，將間接入股Moncler、並取得一席董事，拓展其精品版圖。Moncler股價27日應聲一度狂漲10.4%，報57.46歐元，LVMH也大漲2.8%。

LVMH在26日表示，將取得Moncler董事長兼執行長魯菲尼（Remo Ruffini）旗下投資實體「Double R」的10%股權，並且擁有提高持股比重到22%的選項。目前Double R持有Mondler的15.8%持股，根據協議，Double R未來18個月將運用LVMH的資金，拉高持股占比到18.5%，強化身為Moncler最大股東的地位。

LVMH也將取得Double R的兩席董事、以及在Moncler的一席董事。這樁交易的財務條件並未披露。

Moncler已成為備受歡迎的精品品牌，一件羽絨外套價格能達5,500歐元（約台幣19.8萬元），營收過去十年成長逾三倍至近30億歐元，在精品業景氣減緩之際也展現韌性，上半年營收成長11%，歸功於亞洲銷售成長二位數百分比。該品牌今年初在瑞士山城聖莫里茲舉辦一場華麗的時裝秀，超模凱特摩絲（Kate Moss）和好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）等多位名人出席助陣。

魯菲尼在2003年Moncler業績轉趨黯淡之際，接掌品牌並推動轉型，過去都被視為潛在的被收購目標。LVMH表示，魯菲尼將繼續負責推動Moncler未來的發展計畫，LVMH打算成為Double R「長期穩定」的小股東，支持魯菲尼的願景。

LVMH控股股東兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）在聲明中形容，「Moncler是過去20年來業界最重要創業成功的案例之一」，他將「支持Moncler的獨立性」。

分析師指出，這起交易帶給LVMH機會，既在缺乏大型併購目標之際，部署手上的多餘現金，能在整體產品疲軟同時，多元化觸角。

受到中國大陸推出「火箭筒」般刺激措施的激勵，LVMH股價26日躍漲9.9%，帶動75歲的阿諾特身價同日暴增170億美元到2,010億美元，增加金額為歷來單日第三大，現在排名全球第四大富豪。

阿諾特的財富幾乎全與持有的LVMH48%股權有關。去年，亞洲占LVMH銷售額的38%，中國大陸是其中很大的一塊市場。