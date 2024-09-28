美超微傳遭司法部調查

知情人士透露，美國司法部似乎正在調查美超微（Super Micro）的潛在會計違規事宜，拖累該公司股價26日收盤崩跌逾12%。

美超微主要對手為戴爾、慧與科技等伺服器廠。業界人士指出，美超微遭美司法部調查，在相關疑慮未獲解決前，供應鏈版塊將產生挪移，後續不排除客戶訂單可能轉至戴爾、慧與科技等伺服器廠。法人指出，緯創（3231）為戴爾AI伺服器主機板（L6）供應商，鴻海是慧與科技長期合作夥伴，若美超微後續訂單遭移轉，緯創、鴻海將成受惠者。

華爾街日報（WSJ）指出，目前調查還在早期階段，舊金山一名檢察官最近已聯繫可能持有相關資訊的人士。這些人士似乎與先前指控美超微會計違規的美超微前員工Bob Luong有關。

Bob Luong在4月對美超微及執行長梁見後提起一樁吹哨者訴訟，指控美超微2020-2022年度在部分情況下，不當認列還沒完成的交易營收，其中一個提前認列營收的方法，是出貨未完成且未準備好銷售的設備給客戶，並寄出帳單。

作空機構興登堡研究公司今年8月27日提出報告表示，已做空美超微股價，報告部分聚焦Bob Luong的指控、及美超微和梁見後家族成員經營企業之間的交易。