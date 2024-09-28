好市多上季營收 失色

美國量販巨擘好市多（Costco）上季營收與同店銷售都低於市場預期，反映會員顧客花錢更謹慎，還有汽油價格下跌影響銷售。但分析師仍不擔心前景，看好客流量與「划算」的印象將繼續驅動銷售。

好市多在截至9月1日的年度第4季（上季）淨利比去年同期成長8.8%至23.5億美元，每股盈餘5.29美元，優於分析師預期。

上季營收年增近1%至797億美元，同店銷售增長5.4%，都低於華爾街預估。

雖然好市多的超低價格帶動生鮮食材與其他廚房常備品的需求，但消費者家具、家用品、運動用品等對於售價較高商品的支出狀況，卻是忽冷忽熱，傷及好市多銷售。美國好市多9月1日起調高「金星」會員年費5美元，達到65美元，商業會員年費由120美元調高到130美元。

不過，財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，隨著通膨降溫，顧客正擴大購買非食品的品項，家庭裝修產品和輪胎的家具尤其熱絡，而消費電子產品和家電等其他產品已更加便宜，同時已吸引到40歲以下的年輕消費者上門。

eMarketer分析師卡納瓦斯認為，隨著通膨降溫、利率下滑，好市多相對富裕的會員群體，將會是第一波擴大可自由支配開支的族群。彭博資訊分析師也指出，好市多持續以給人「划算」的印象吸引顧客，業績動能仍屬強勁，有望延續到本季。

在年底購物旺季逼近之際，好市多執行長維克里斯（Ron Vachris）表示，已持續為美東與墨西哥灣沿岸港口勞工可能罷工預做準備，並已擬定緊急應變計畫，例如在其他港口卸貨。好市多的非食品產品仰賴進口。