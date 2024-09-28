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安謀想買英特爾部門…遭拒

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

知情人士透露，在美國晶片大廠英特爾（Intel）正密集協商美國補助事宜、並開始縮減全球不動產資產之際，英國晶片設計大廠安謀（Arm）曾向英特爾探詢收購產品部門，但遭拒絕。

彭博資訊報導，安謀高階主管曾接觸英特爾，詢問收購產品部門事宜，但對製造事業沒有興趣，英特爾的回應是產品事業不賣。英特爾的事業主要分為兩部分，一個是產品事業群，主要銷售個人電腦（PC）、伺服器和網路設備所需的晶片，另一個事業群則是晶片工廠部門。安謀和英特爾查都拒絕置評。

曾經是全球晶片製造商龍頭的英特爾，因營運快速惡化，已成為被收購的目標。如果安謀收購英特爾的產品部門，能馬上擴大產品陣容。安謀主要授權晶片技術與設計。

英國金融時報（FT）報導，英特爾和美國政府正加緊磋商，希望趕要在今年底以前敲定聯邦政府給予的85億美元直接補助案。推動晶片製造補助的美國總統拜登，明年1月將卸任，且幾周後就將在11月5日舉行總統選舉。英特爾和商務部都希望補助案能快馬加鞭談定。

安謀 美國

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