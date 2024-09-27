美通膨持續降溫預示Fed將再降息 激勵美股早盤開高

美國27日公布聯準會（Fed）偏好的通膨數據個人消費支出（PCE）平減指數，顯示通膨與消費逐漸降溫，預示Fed將繼續降息，激勵美股27日早盤開高。

道瓊工業指數27日早盤上漲118點，或0.3%；標普500指數漲0.2%，那斯達克指數開高後於平盤波動；費城半導體指數開高震盪。台積電ADR跌2%，輝達也走低1%。

美國商務部27日公布，8月PCE核心平減指數月升0.1%，低於市場預期，及7月的0.2%升幅；核心PCE年增率則為2.7%，符合市場預期。8月個人消費支出增加0.2%，低於預估，更比7月時的0.5%增幅明顯下降；經通膨調整後的實質PCE則月增0.1%，低於7月時的0.4%增幅。

個股方面，好市多（Costco）上季營收與同店銷售都低於市場預期，反映會員顧客花錢更謹慎，且汽油價格下跌影響銷售，股價27日早盤一度跌2.8%。

報導指出，美超微（Super Micro）正遭美司法部調查潛在會計違規事宜，拖累該公司股價26日收盤崩跌逾12%，27日早盤開低後強勢反彈，漲逾3%。

美國本周經濟數據顯示勞動市場強勁、經濟成長率穩健，且通膨持續放緩，提振投資人信心。標普500本周漲幅約0.8%，道瓊預計收高0.3%，而那指本周預料收漲1.4%。美股本周預期收紅。

LPL Financial首席經濟學者Jeffrey Roach說，「市場對於Fed逐步有意義地『重新校準』利率，相當滿意」。