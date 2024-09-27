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Fed上周降息2碼 美中祭重磅刺激措施！全球股市可望市值創新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國銀行（BofA）策略師團隊預期，美國與中國大陸接連祭出重磅刺激措施，可望激勵全球股市市值創新高、超越三年前締造的123兆美元歷史最高紀錄。路透
美國銀行（BofA）策略師團隊預期，美國與中國大陸接連祭出重磅刺激措施，可望激勵全球股市市值創新高、超越三年前締造的123兆美元歷史最高紀錄。路透

美國銀行（BofA）策略師團隊預期，美國聯準會（Fed）上周一口氣調降利率2碼（0.5個百分點），本周中國大陸也祭出一系列重磅經濟刺激措施，市場氣氛從戒慎恐懼轉為樂觀，可望使全球股市市值創新高、超越三年前締造的歷史最高紀錄。

MarketWatch報導，美銀策略師團隊表示，根據GFD Finaeon提供的數據，全球股市市值可能即將打破2021年10月寫下的123兆美元紀錄。

事實上，追蹤美國及全球股市的先鋒全世界股票ETF（Vanguard Total World Stock ETF），已在26日漲破2021年高點、改寫歷史新高紀錄。

由美銀策略師哈奈特領軍的團隊在研究報告中寫道：「市場停止驚慌。」

美銀指出，目前華爾街最盛行的交易是大舉做多黃金、做多科技股、放空美國公債，並且放空中國大陸股票。這說明了為什麼本周陸股價格飆漲。

香港恆生指數本周激漲13%，周線漲幅為1998年來最大。

美銀策略師指出，Fed在美國還沒見到經濟衰退影子時就大動作降利率，加上北京大開寬鬆資金水龍頭救市，讓投資人相信世界兩大經濟體這波寬鬆措施力道夠強，足以預先消滅衰退風險。

美銀團隊認為，現在搭上中國大陸振興經濟順風車的最佳途徑，就是押注工業股、原物料股以及國際股市。

經濟衰退 美國 聯準會 降息

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