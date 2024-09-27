分散採購來源未見效 南韓晶片製造商加深對大陸原物料依賴

即便在美中緊張情勢升溫下，南韓晶片製造商已試圖分散採購來源，但業者去年依舊加深對中國大陸原物料的依賴。

根據南韓進出口銀行的報告，南韓去年從中國進口的六種關鍵半導體原料中，有五種依賴程度上升。

南韓在2023年，對中國出口矽（矽晶圓原料）的依賴程度升至75.4%，比2022年高6.6個百分點；而下一代化合物半導體的關鍵材料鍺，在同期的依賴度激增17.4個百分點至74.3%。

唯有氫氟酸關鍵材料螢石的依賴度，於同期從49.9%略微下降至47.5%。

隨著俄烏戰爭的爆發以及美中貿易衝突加劇，南韓晶片製造商已試圖分散採購來源，避免政治風險帶來的供應鏈亂象，但這份數據顯示，業者仍仰賴中國供應關鍵原物料。

距離美國總統大選僅剩一個多月，南韓企業預期，無論由誰入主白宮，華府都會加強對北京的管制，並施壓盟邦跟進。

產業高層已表達對過度依賴單一國家的擔憂，但他們也坦承，大陸原物料具備成本優勢，這意味著業者在一定程度上仍需仰賴中國的出口。