美國8月PCE數據出爐！通膨及消費持續降溫 預示Fed將進一步降息

美國8月個人消費支出（PCE）報告顯示整體通膨大幅下降，但核心通膨小幅上升，而個人消費支出增幅明顯縮減，顯示通膨與消費逐漸降溫，預示聯準會（Fed）將繼續降息。

各項主要數據如下：

PCE整體平減指數比7月小升0.1%，符合預估，低於7月時的0.2%升幅；年升2.2%，低於預估的2.3%，比與7月時的2.5%升幅明顯下降。

PCE核心平減指數月升0.1%，低於預估的0.2%，及7月時的0.2%升幅；年升2.7%，符合預估，比7月時的2.6%升幅略高。

個人消費支出增加0.2%，低於預估的0.3%，更比7月時的0.5%增幅明顯下降；實質PCE月增0.1%，符合預估，但低於7月時的0.4%增幅。

個人所得月增0.3%，高於預估及7月時的0.2%增幅。