大陸連祭措施滬港股續漲 日澳股除外亞股多收低

大陸祭出連串措施以振興經濟後，投資人期待還會有更多政策推出，上海和香港股市應聲續漲。東京股市也收高，但其他亞洲股市大多收低。

法新社報導，大陸領導當局本週已宣布的消息，包括調降多項利率、承諾支持陷入困境的房地產行業、釋放限制促進銀行擴大放貸，以及承諾提振就業，尤其是針對貧窮人口。

儘管分析師已警告，單靠這些可說是大陸當局多年來最積極的振興措施，仍將不足以讓大陸經濟重返原本的成長軌道；但這些措施帶給投資人一些亟需的鼓舞，並使外界期待大陸政府正在傾聽呼籲大力支援的聲浪。

大陸人民銀行今天宣布啟動將金融機構存款準備率調降0.5個百分點，以鼓勵擴大放款來活化經濟活動。這將為金融市場注入逾1400億美元（約新台幣4兆4100億元）資金。

此外彭博（Bloomberg News）昨天報導，北京正在考慮為國營大銀行注入相同規模資金，這將是全球金融危機以來首度採取這類支援行動。

香港和上海股市今天收盤分別應聲勁揚3.6%和2.9%，本週總結皆大漲逾10%。其中地產股再度名列港股今天表現最佳類股。

東京股市今天收盤也上漲2.3%，拜日圓兌美元匯價下貶至9月初以來最低點146.49日圓之賜，因投資人看好進行中的日本自民黨總裁選舉由曾批評升息政策的高市早苗勝出。

但日股收盤後選舉結果出爐，由支持日本央行退出超寬鬆貨幣政策的石破茂拿下下屆日本首相大位，日圓兌美元匯價也應聲升值至142.80日圓。

其餘亞股除了雪梨股市收高，包括首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉、曼谷、雅加達和孟買股市則全數收跌。