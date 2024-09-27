貿易戰升溫 墨西哥超越大陸成美國最大進口來源國

美中貿易戰、科技戰持續升溫，經濟部表示，2023年墨西哥超越中國大陸成為美國最大進口國。在全球供應鏈移轉發酵下，中國雖仍是美國資通與視聽產品的最大進口來源國，但占比重挫，反觀美國自越南、台灣進口比重大幅成長。

經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況，同步公布「由美國進口變化觀察供應鏈移轉情況」專題報告。美國身為全球最大進口國與消費國，進口變動與全球商品出口走勢息息相關。

世界貿易組織（WTO）數據顯示，美國進口規模居全球之冠，2000年進口占全球比重達到18.9%高峰，隨著中國大陸崛起，美國進口規模在世界的占比逐漸下滑，近年維持在約13%。

統計處指出，美國主要進口貨品多為最終財，前6大進口貨品包括運輸工具、機械及家用電器、化學品、資通與視聽產品、礦產品和電機產品，除化學品、礦產品多屬中間財外，其餘進口貨品以最終財為主。

觀察美國主要貨品進口版圖挪移狀況，運輸工具方面，墨西哥為美國進口最大來源，近6年因供應鏈調整，上升5.7個百分點；南韓因品牌競爭力提升，超越德國躍升為第4大進口國。在貿易戰效應下，2023年美國自墨西哥進口機械與家用電器超越中國大陸。

資通與視聽產品部分，中國大陸向為美國資通與視聽產品最大進口來源國，但因供應鏈移轉，自中國進口的規模大幅衰退；美國自越南、台灣進口則大幅成長。墨西哥為美國電機產品最大進口來源國，主要為電線電纜等產品；中國大陸為第2大，主要為蓄電池，但貿易戰讓占比重挫，從26.2%下降至19.5%。

主要國家對美國市場依賴狀況，統計處表示，美國自中國大陸進口2023年縮減至13.9%，6年間下滑7.7個百分點，而其他國家與美國經貿關係愈加緊密，以墨西哥成長最強勁，2023年躍居美國最大進口國，一舉超車中國。

美國推動「友岸外包」政策趨勢下，降低對中國大陸依賴，轉而拉高美國及盟友生產比重。6年間加拿大、南韓與墨西哥的出口成長，有78%以上來自美國貢獻，而台灣約3成。

細看台灣對美國出口變化，主要貨品對美國出口皆上揚，以資通與視聽產品對美出口占總出口比重升21.2個百分點最顯著。統計處表示，台灣2023年對美國出口資通與視聽產品375億美元，較2017年的95億美元，增加280億美元，成長近3倍，主因為貿易戰推升廠商在台產能配置，以及AI浪潮下顯卡與伺服器需求熱絡。