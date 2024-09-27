高市領先一度嚇到外匯市場 石破茂當選後日圓才急升

東京外匯市場今（27日）即時反映日本自民黨總裁選舉戰況，主張日銀不該升息的高市早苗在首輪得到最高票時，市場大量拋售日圓、買入美元；石破茂勝選後，出現反向操作，日圓對美元匯率急速上升，一度達到1美元兌換142日圓的高位。

日本經濟新聞報導，總裁選舉首輪結束，日圓兌美元匯率一度貶到146日圓，不過最終由石破當選、也會是當然的日本新首相，日圓升值超過3日圓，美元貶值。石破之前表示關注日圓貶值引發的物價上漲的問題，市場認為日銀將維持貨幣政策正常化，推動市場買進日圓。

三井住友銀行的首席外匯策略師鈴木浩史指出，短期內日圓對美元匯率有可能進一步升至1美元兌140日圓以下。下周將公布美國就業數據等備受市場關注的經濟指標，有許多聲音認為，市場焦點將從日本的政治局勢重新轉向美國的經濟走勢。

日本國內債券市場方面，由於石破當選後市場認為日銀很可能進一步升息，債券收益率上升（債券價格下跌）。作為長期利率指標的10年期國債收益率一度達到0.855%，較結果公布前的0.805%大幅上升。反映貨幣政策的兩年期國債收益率則從0.315%升至0.37%。