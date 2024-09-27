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FT：英特爾和美國政府力拚年底前談定晶片補助

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登（中）今年3月到英特爾亞利桑那州Ocotillo廠區參觀，英特爾執行長基辛格（左）與工廠經理格林陪同解說。 美聯社
美國總統拜登（中）今年3月到英特爾亞利桑那州Ocotillo廠區參觀，英特爾執行長基辛格（左）與工廠經理格林陪同解說。 美聯社

金融時報引述知情人士報導，儘管英特爾（Intel）近來營運風雨飄搖，但該公司和美國政府都趕著要在今年今底以前，敲定聯邦對英特爾的85億美元直接補助案。

補助案如果能夠敲定，等於拿到美國政府對英特爾的信心投票。兩位消息人士對金融時報證實，英特爾與美國政府的討論現已進入進一步的階段，但仍無法百分百保證可在今年底前敲定。在目前的關鍵時刻，如果英特爾的事業被局部或是全部收購，會令複雜的談判出現中斷風險。

英特爾與美國商務部都拒絕對相關傳言置評。

英特爾因為營運陷入空前危機，現在傳出高通（Qualcomm）有意收購，若英特爾與高通真要結合在一起，即使舉起國安旗號，以美國的競爭執法機關近年的立場，仍可能遭反對。

大力推動晶片製造補助的美國現任總統拜登，明年1月就會離開白宮，總統選舉日11月5日更是只在幾個星期之後。英特爾和商務部都希望補助案能快馬加鞭談定。

一位接近英特爾的人士表示：「在大選前就把補助案談定，我不會感到驚訝。」拜登還沒退選之前，在3月時特別到英特爾的亞利桑那廠區參觀，宣傳聯邦政府準備提供的融資計畫將為亞利桑那州帶來3,000個製造業工作機會，以及7,000個營造業工作機會，而亞利桑那州正是決定大選勝負的關鍵搖擺州之一。

美國政府準備提供給英特爾的85億美元補助，是晶片法案下針對單一公司最大的補助，另外還提供110億美元的貸款。台積電、三星電子也有申請到補助。英特爾另外還有30億美元是特別用來生產美國軍用晶片。

英特爾為取得補助，承諾要投入1,000億美元在美國本土新墨西哥州、亞利桑那州、奧勒崗州的晶片工廠上。

美國政治的不確定性，增添了補助案核定的急迫感。特別是共和黨總統參選人、前總統川普若擊敗賀錦麗，令人擔心以川普無法預測的特質，可能使得補助前途難卜。不過美國半導體產業協會的政府事務副總裁David Isaacs沒有太悲觀，他認為兩黨的候選人都支持強化美國的製造能力。

英特爾股價過去五個交易日反彈約15%，先是高通有意收購的傳聞，接著又傳出私募股權巨人Apollo有意投資50億美元。另外，英特爾以「18A」製程為亞馬遜打造的AI晶片獲得良好反應，亞馬遜和英特爾表示將合作投資於客製晶片設計。

亞利桑那州 美國

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