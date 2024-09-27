創造營收的速度 數據證明AI新創公司快過SaaS軟體商
根據市值650億美元的矽谷巨擘Stripe，頂級人工智慧（AI）新創公司的銷售額一年內就能突破100萬美元，創造營收的速度遠快於同類型的非AI公司。
Stripe分析該平台前100大私人AI公司截至7月底的年化營收，與一群前景看好的「軟體即服務」（SaaS）新創公司截至2018年7月的營收做比較，發現變革性技術賦予新成立的AI公司更大的動能，勝過過去曾引爆市場熱情的科技新創公司。
新的AI公司自首筆Stripe銷售到年化營收突破100萬美元，所需時間的中位數是11個月，而前幾波「軟體即服務」公司需要15個月。
年化營收要突破3,000萬美元的話，新的AI公司需要20個月，比「軟體即服務」公司快五倍。
此時正值市場質疑，生成式AI的經濟效益，以及大型科技公司未來一年要投入數兆美元興建運算基礎設施，能否獲致回報。高盛本月有一份報告指出，「今天的AI贏家不再是輕資本的企業」。例如OpenAI推出企業級訂閱服務，協助年化營收達到36億美元，然而該公司每年為訓練新模型，消耗超過50億美元的資金。
Stripe資訊主管Emily Sands說，「AI公司一開始就支付高額的運算成本，因此有了更快貨幣化的壓力」。
根據Stripe的數據，對生成式AI的需求是全球性的，AI公司約有56%的營收來自海外。Sands說，「包括新加坡和冰島在內的國家，超過3%的人口從Stripe平台的前100大AI公司買產品。這是真正的全球規模化現象」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言