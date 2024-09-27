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創造營收的速度 數據證明AI新創公司快過SaaS軟體商

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
支付處理平台Stripe分析數據發現，AI新創公司創造營收的速度，比SaaS軟體商快。示意圖。路透
支付處理平台Stripe分析數據發現，AI新創公司創造營收的速度，比SaaS軟體商快。示意圖。路透

根據市值650億美元的矽谷巨擘Stripe，頂級人工智慧（AI）新創公司的銷售額一年內就能突破100萬美元，創造營收的速度遠快於同類型的非AI公司。

Stripe分析該平台前100大私人AI公司截至7月底的年化營收，與一群前景看好的「軟體即服務」（SaaS）新創公司截至2018年7月的營收做比較，發現變革性技術賦予新成立的AI公司更大的動能，勝過過去曾引爆市場熱情的科技新創公司。

新的AI公司自首筆Stripe銷售到年化營收突破100萬美元，所需時間的中位數是11個月，而前幾波「軟體即服務」公司需要15個月。

年化營收要突破3,000萬美元的話，新的AI公司需要20個月，比「軟體即服務」公司快五倍。

此時正值市場質疑，生成式AI的經濟效益，以及大型科技公司未來一年要投入數兆美元興建運算基礎設施，能否獲致回報。高盛本月有一份報告指出，「今天的AI贏家不再是輕資本的企業」。例如OpenAI推出企業級訂閱服務，協助年化營收達到36億美元，然而該公司每年為訓練新模型，消耗超過50億美元的資金。

Stripe資訊主管Emily Sands說，「AI公司一開始就支付高額的運算成本，因此有了更快貨幣化的壓力」。

根據Stripe的數據，對生成式AI的需求是全球性的，AI公司約有56%的營收來自海外。Sands說，「包括新加坡冰島在內的國家，超過3%的人口從Stripe平台的前100大AI公司買產品。這是真正的全球規模化現象」。

主管 冰島 新加坡

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