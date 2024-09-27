OpenAI執行長阿特曼股權報酬 董事會尚無定論

OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）今天聲明指出，董事會已討論是否提供股權報酬給執行長阿特曼（Sam Altman），但尚未做出決定，也未討論股權報酬具體數字。

路透社昨天報導，人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI正計劃重組核心業務，轉為營利性公益公司，執行長阿特曼將首獲股權。

阿特曼2015年共同創立OpenAI，但迄今都未持有公司股份。投資不少新創企業的阿特曼早已躋身億萬富翁之列，他先前已表示選擇不持有OpenAI股份，因為OpenAI董事會需仰賴多數未持有公司股份、無利害關係的董事來管理。

OpenAI技術長穆拉提（Mira Murati）以及高階研究主管左浦（Barret Zoph）、麥葛魯（Bob McGrew）昨天突然請辭。阿特曼今天在義大利一場會議上表示，這些人事異動與公司重組無關。

OpenAI正在與投資方洽談籌資65億美元，預計參與投資的包括創投公司Thrive Capital和柯斯拉創投（Khosla Ventures）以及上市公司微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）和蘋果（Apple）。

路透社報導，OpenAI估值有望達1500億美元（約新台幣4.8兆元），但這取決於公司能否成功完成重組，這次重組也將解除投資回報上限。

根據消息來源，OpenAI若真轉型為營利性公益公司，將擺脫目前非營利董事會的控制，而OpenAI的非營利董事會將持續存在，並持有營利公司的一小部分股權。