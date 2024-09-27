Arm傳探詢收購英特爾產品部門 卻吃了閉門羹

直接了解事情原委的消息人士對彭博資訊透露，晶片設計大廠安謀（Arm）向英特爾（Intel）探詢收購它的產品部門，卻被斷然拒絕，並被告知產品部門不賣。

要求匿名的知情人士說，安謀由很高階的管理階層出面，提出有意收購英特爾的產品部門，不過對製造事業沒有興趣。英特爾的事業主要分為兩個部分，一個是產品事業群，主要在銷售個人電腦、伺服器和網路設備所需的晶片，另一個事業群則是營運旗下工廠。

彭博向安謀、英特爾查證，兩家公司均拒絕評論。

曾經是全球最大晶片製造商的英特爾，因為今年營運快速惡化，現在已經成為被收購的目標。上個月公布災難性的財報後，公司股價墜入數十年來最慘境地。公司現在要裁員1.5萬人撙節開支，原本的擴廠計畫要縮減，股利也暫停派發。

為求扭轉頹勢，英特爾正在將晶片產品部門自製造營運中分離出來，希望以此吸引外部顧客和投資人。這同時也為公司拆分的基礎作業。

安謀的大股東是日本的軟銀集團，安謀的營收主要靠銷售智慧手機的晶片設計。安謀執行長哈斯（Rene Haas）現在要把公司的業務擴大到智慧手機之外，諸如個人電腦和伺服器，在個人電腦、伺服器領域的話，安謀的晶片設計就會與英特爾競爭。英特爾雖然技術上未領先，目前在個人電腦、伺服器市場還是居於稱霸地位。

如果安謀收購英特爾的產品部門，安謀可以馬上在原本自己弱小的市場上銷售更多自己的產品。安謀現在的客戶包括亞馬遜、高通、三星電子等，核心事業是技術與設計的授權，客戶取得授權後，再生產出零組件。

哈斯的戰略是把安謀帶向提供更完備的產品，而這其實是會成為它的授權客戶的競爭者。

總部在英國劍橋的安謀，營收雖遠不如英特爾，但公司的估值在去年股票上市後一直攀升，現在已逾1,560億美元。投資人看好安謀將受益於AI花費的增加，特別是公司更朝伺服器晶片發展。擁有88%安謀股權的軟銀，被認為會為公司提供更多金援。

相對地，英特爾今年市值減少逾半，現在只有1,023億美元。