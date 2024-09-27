美西港口要道大貨車翻覆 鋰電池起火 多個碼頭作業停擺

洛杉磯與長堤港的幾個碼頭周四（26日）取消第二輪班，周五將關閉，原因是一條重要道路上有大貨車翻倒，該車輛載運的鋰電池起火。

洛杉磯消防隊在當地時間下午2時表示：「這批電池已經損壞，正在著火並釋出氣體（有回報一個電池爆炸）。兩大南加州港口是美國最繁忙的貨櫃中心，處理全美大約三分之一的海運物流。

國際碼頭暨倉儲工會（ILWU）在聲明中表示：「這些火勢無法被撲滅，而且可能持續燃燒長達48小時。」

碼頭工會表示，正與洛杉磯消防隊合作，其工會成員在周四晚間和周五不會在幾個受影響的碼頭工作。

根據消防隊說法，目前沒有回報有人員受傷。

這起事件發生之時，正值美東的主要貨櫃港口碼頭勞工準備在下周一勞工合約到期時發動大罷工。分析師估計，如果罷工一周，可能需要花至少四周的時間來清理積壓的貨櫃。