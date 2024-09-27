日本將選出首位女首相？日圓貶破145 關注下午黨魁選舉

日圓兌美元今天盤中走貶，貶破145日圓價位，日本公債期貨上漲，交易人士推測經濟安全大臣高市早苗成為日本下一任首相的可能性正在增加。

日圓兌美元盤中貶值0.17%至145.06日圓，盤中一度貶0.5%至145.57日圓。

日本2年期公債價格走高，殖利率一度跌3個基點至0.31%，基準10年期國債殖利率一度跌至0.805%。

投資人等待今天下午自民黨黨魁選舉的投票結果，預定台灣時間下午1時20分宣布首輪投票結果。儘管日本央行獨立於政府，但由於日銀的貨幣政策長久來面臨政治壓力，這促使交易人士紛紛押注選舉結果。

高市早苗本周稍早表示，由於日圓疲軟會帶來好處，「現在升息是愚蠢的」。如果她在黨魁選舉中獲勝，有望成為日本歷史上首位女首相。據產經新聞報導，前首相麻生太郎有意讓他的派系投票支持高市早苗。

青空銀行首席市場策略師Akira Moroga表示，日圓貶值是在為高市早苗贏得自民黨黨魁選舉做準備。

東京時間11:30，日圓兌美元跌幅收窄，報145.06。

據野村證券，選擇權交易員預測高市早苗贏得選舉的機率為35%，略低於石破茂。