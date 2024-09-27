東京9月通膨降溫 不致改變日本央行升息路徑

日本總務省今（27）日公布的數據顯示，東京9月不計生鮮食品的消費者物價上漲2.0%，上漲速度為5月以來最慢。這一物價指標最新讀數符合經濟學家的預測中值。另一項剔除能源項目的物價指標，漲幅則是維持在1.6%。

東京9月消費者物價回落，是因即將卸任的首相岸田文雄先前恢復了能源補貼，幫助家庭應對有史以來最炎熱的夏季之一。

彭博資訊指出，電價和天然氣價格放緩是通膨回落的最大驅動力，政府補貼措施使總體通膨率下降了0.5個百分點。東京通膨率是全國價格趨勢的領先指標。

彭博分析，暫時性的因素所導致的物價增速放緩，不太可能阻止日本銀行（央行）在條件允許的情況下，於今年末或明年初再度升息。日銀總裁植田和男已經一再表示，如果日本經濟表現符合預期，就將上調利率。

鑑於通膨沒有過熱跡象，今天最新發布的數據，將支持植田和男「不急於行動」的立場。植田本周稍早提及，日圓近期上漲後，通膨上行風險已經減弱。現在市場預期日銀在10月31日的利率決策會議時，會按兵不動。

SMBC日興證券經濟學家Koya Miyamae說，「核心通膨因政府能源措施而放緩，這不令人意外」，「我不認為日銀會立即採取政策行動，但通膨趨勢正在符合他們的預期」。

日銀觀察家正密切關注今天的日本自民黨總裁選舉結果，出線者就將是日本下任首相。競選者之一的高市早苗，一向是寬鬆貨幣的大力支持者。小泉進次郎則是表示，如果擔任首相，將立即推出配套經濟方案，協助家戶因應通膨。

日本的關鍵通膨指標，已經保持在日銀的2%目標之上超過兩年時間。