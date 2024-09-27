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疑涉會計操縱問題 傳美超微遭美國司法部調查

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

華爾街做空機構「興登堡研究」約一個月前指人工智慧（AI）伺服器製造商美超微涉有會計方面問題後，「華爾街日報」報導美國司法部正對此進行調查，美超微今天股價聞訊重挫。

路透社報導，美超微（Super Micro Computer）今天股價大跌約12%。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述知情人士報導，這項調查還在初期階段，聯邦檢察官辦公室的一名檢察官近期已聯繫可能掌握相關資訊的人士。

根據報導，這名檢察官已要求提供似與一名舉報美超微違反會計規定的前員工有關的資訊。

興登堡研究（Hindenburg Research）指稱美超微涉有「會計操縱」問題並披露放空部位一天後，美超微上個月底以需評估「其財務報告的內部管控」為由，延後申報年報。

這家做空機構引用一項為期3個月的調查，包括對美超微前高階員工訪談和訴訟記錄。

興登堡研究提出的指控包括，美超微存在未披露的關聯方交易的證據和未遵守出口管制等問題。美超微否認興登堡研究的說法。

美超微今天不願就這項報導置評，美國司法部則表示無法證實或否認是否有這樣的調查。

路透社今年稍早審閱招標文件發現，中國實體透過經銷商從美超微等數家企業製造的伺服器產品中取得嵌在其中的輝達（Nvidia）高階晶片。美國政府一直在抑制這類技術出售給中國。

美超微是生成式AI浪潮下的大贏家，企業押注支援ChatGPT這類應用程式所需的AI技術，將其市值由約44億美元左右一舉推升至今年3月的670億美元。

然而AI股自此降溫，主要因投資人明瞭公司大量投資的回報速度將較預期來得慢。

檢察官 美國 華爾街日報

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