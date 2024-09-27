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美對部分波音737發緊急安全建議：檢查方向舵控制系統防卡死

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國家運輸安全委員會（NTSB）針對部分波音737飛機發布檢查方向舵的緊急安全建議。路
美國國家運輸安全委員會（NTSB）針對部分波音737飛機發布檢查方向舵的緊急安全建議。路

美國國家運輸安全委員會（NTSB）警告，部分波音737飛機的一個故障零部件可能導致方向舵控制系統卡住。

根據NTSB，這個問題會影響到大約350個零件，它們由RTX旗下部門Collins Aerospace供應給部分737 Max和737 NG飛機。NTSB向美國聯邦航空管理局（FAA）和波音公司發出緊急安全建議。

NTSB說，被稱做致動器（actuator）的零部件上面有個密封軸承，在生產過程裡組裝錯誤。這使得未密封區域更容易受到濕氣的影響，方向舵系統可能被凍住，動作受限。

波音表示，正與供應商合作「開發額外的指引」以解決方向舵系統的潛在問題。波音8月告知了業者可能發生的狀況。根據一位發言人的電郵聲明，「我們也將確保飛行機組人員有適當的操作程序」。

RTX發言人表示，該公司將「繼續與NTSB及波音公司密切配合進行調查」，並補充說正支援波音和各航空公司以減輕對營運的影響。

FAA說，聯合航空控股公司（United Airlines Holdings）是唯一一家曾擁有受影響零部件的美籍航空公司。它的「瞭解」是，該公司已不再使用這個零部件。

NTSB是在調查一架聯航737 Max 8飛機2月6日降落紐澤西紐華克自由國際機場、方向舵踏板卡住的事件時，發現上述問題。該事故無人受傷，飛機也沒有損壞。NTSB指出，波音公司應檢視提供給遭遇類似狀況駕駛員的處理程序。

波音 美國 航空公司

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