OpenAI奧特曼否認將收到巨額配股

消息人士說，OpenAI執行奧特曼周四在公司全員大會上，否認公司將配給他「巨大股權」，宣稱外界現在流傳的訊息並非事實。

奧特曼與財務長傅萊爾（Sarah Friar）均以影片方式對員工提到，投資人確實對奧特曼沒有公司任何股權表達關切。奧特曼近九年前，與多位夥伴共同創辦OpenAI，現在這家AI公司最新的估值已經超過1,500億美元。

關於奧特曼可能被配發股票的傳聞，消息人士轉述奧特曼說：「目前沒有既定計畫。」

OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）以聲明回應指出，董事長有討論奧特曼配股問題，但沒有任何具體的數字放上檯面。

消息人士透露，OpenAI董事會周四召開會議，討論考慮將公司改組為營利事業，非營利的部分會拆出來成為獨立的實體。整個轉型方案還沒有最後定案。