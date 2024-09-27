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瑞銀：陸股大漲會讓台股、韓股最受惠　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
陸股本周漲勢強勁。美聯社
陸股本周漲勢強勁。美聯社

對瑞銀（UBS）來說，中國大陸的股票依然是「高度信心加碼建議」。瑞銀說，該集團在4月調升陸股看法的許多理由依然完好不減。

包含Sunil Tirumalai在內的瑞銀策略師群在報告中表示：「企業基本面沒有惡化，而且獲利預期一直維持著，雖然有明顯跡象顯示地緣政治和國內實際利率導致市場疲軟，甚於直接的總體／房地產影響。」

瑞銀策略師指出，「這一輪刺激措施有不同的著重領域，包括直接針對股市以及更聚焦於消費在內的措施」。

台灣和南韓一直和MSCI中國指數有著最密切關連性，因此若中國股市持續上漲，台韓股市應該最為受惠，至於拉丁美洲／歐洲，中東及非洲（EMEA）受惠最少。

瑞銀的報告指出，在中國大陸受到青睞的領域包括高股息股、網路、半導體設備、教育和特定房地產相關股票。

為彭博資訊Markets Live部落格撰寫分析的策略師表示，如果從近幾年的歷史來看，H股本周強力大漲，可能還能延續漲勢。他說，在過去十年來一些投機炒作大漲的脈絡下，當前漲勢僅僅只是開端，會延續直到大漲至少30%。

他說，由於中國當局罕見地安排財政和貨幣刺激措施同時進行，投資人尋求讓本波漲勢挑戰在2018年初達到高峰的漲勢，以及在2023年初達到高峰、所謂的中國重啟題材漲勢。

半導體 房地產

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