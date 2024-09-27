LVMH創辦人贏很大 中國刺激經濟政策推動他身價激增170億美元

在周四之前，路易威登（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）今年失去的財富多過其他任何一位億萬富豪，LVMH的股價下跌使他的財富暴跌240億美元。但中國大陸領導人給經濟刺激方案開綠燈，投資人押注這將能重振全球第二大經濟體對奢侈品的需求，LVMH股價躍漲9.9%，阿諾特的身價跟著回升。

根據彭博億萬富豪指數，阿諾特的淨值在周四膨脹170億美元到2,010億美元，升幅是歷來單日第三大。

75歲的阿諾特現在排名全球第四大富豪，他的財富幾乎全與手中握有LVMH的48%股權有關，該股今年來下跌6%，原因是中國大陸需求不振以及消費者不想花錢，損及這家全球市值最大奢侈品集團的獲利。

但中國大陸官員周四傳達的訊息顯示，他們將努力恢復經濟成長，並承諾支持財政支出並穩住陷入困境的房地產業，為大陸疲弱的消費前景帶來一些正面動能。

去（2023）年，亞洲占LVMH銷售額的38%，中國大陸是其中很大的一塊市場。

受惠於中國大陸經濟刺激政策的億萬富豪，不只是阿諾特一人。拼多多創辦人黃崢上月因公司預測銷售成長乏力，丟掉了中國首富頭銜，但他的電商公司股價周四飆漲14%，令他的身家一夜暴增50億美元。