若獲配股 OpenAI奧特曼身價將逾100億美元

在多位高層主管相繼離職的背景下，人工智慧（AI）知名公司OpenAI正在發生許多變化，例如：正在計劃重新考慮原本的非營利性質，募資活動繼續推進可能讓公司估值倍翻，同時也在討論是不是配發股權給執行長奧特曼。

彭博資訊說，奧特曼（Sam Altman）早已是個億萬富豪，依情勢發展，他可能變得更有錢。

目前正在進行的這一輪募資，知情人士表示，如果成功的話，可望將OpenAI的估值推升至1,500億美元。如果最後配給奧特曼7%股權，那麼，根據彭博億萬富豪指數的估計，奧特曼的身價將大漲突破100億美元，躋身全球最富階層。

奧特曼配股計畫還有許多內容無法得知，協商仍在進行。

OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）周四（26日）發出聲明表示，對話仍在進行之中，「董事會討論配股給山姆（奧特曼的名字）對公司以及我們的使命會有何助益，但沒有談到具體的數字，也還沒做出任何決定」。

彭博新聞社今年3月報導，奧特曼的身價超過20億美元，他的資產主要來自他在創投基金和新創事業的投資。奧特曼也持有包括馬斯克的Neuralink公司在內的多家公司股權，但他不揭露細節，因而未計入他的資產之內。

奧特曼一直都強調他沒有OpenAI任何股權，自己的錢已經足夠。然而他偶而也會提到，或許有股權也好，免得大家一直在問相關問題。去年在參議院一場聽證會上，奧特曼說，「我領的薪水夠付健康保險，我在OpenAI沒有股權」，「我做這工作是因為我喜愛它」。

彭博指出，OpenAI是奧特曼目前投入的事業當中，最有價值的一個，收到OpenAI股票可讓他嚐到努力而得的甜美果實。本月初傳出OpenAI正在洽談募資65億美元，公司估值達到1,500億美元，成為全球最有價值的新創公司之一。

不過公司估值儘管節節高升，OpenAI卻不斷有高層主管決定出走。周三技術長穆拉蒂（Mira Murati）宣布即將離職，理由是「為了騰出時間和空間從事自我探索」。同一天，研究長麥格魯（Bob McGrew）也說「是時候休息一下了」。他們兩人宣布離職之前，公司的共同創辦人、前首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）、研究員舒曼（John Schulman）已去職。同是公司創辦成長的總裁布洛克曼（Greg Brockman）則是正在一直休假到今年底。

據了解，如果OpenAI最終決定配給奧特曼股票，會是沒有任何兌現限制的股票，不是選擇權或是認股權證。