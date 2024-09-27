美元兌多數貨幣走貶 澳紐幣強升1%

美元走貶，因市場風險偏好升溫，稍早有消息傳出中國大陸考慮向大型國有銀行大規模注資，澳幣和紐元升幅最大。

美元指數下滑0.35%，報100.56。

歐元兌美元報1.1177美元，升值0.4%。澳幣、紐元兌美元分別勁升1%。

美元兌日圓升值0.04%至144.81日圓。日銀7月會議記錄顯示，日本央行決策者在央行應多快進一步升息的問題上存在分歧，這凸顯下一次升息時機的不確定性。

在數據顯示美國上周初請失業金人數減少4,000人，降至四個月低點218,000人，低於路透訪查的經濟學家預測的225,000人之後，美元開始收斂貶幅。

其他報告顯示，美國第2季企業獲利的成長速度比最初想像的更為強勁，而國內生產毛額（GDP）年化後季比成長3%，未作修正。

FXStreet駐紐約高級分析師Joseph Trevisani表示：「Fed降息與經濟成長基本維持3%或更高之間的矛盾再次出現，因此市場並不十分清楚該如何看待這個問題。」

瑞士央行降息1碼，並為通膨大幅降溫後的更多降息敞開大門，此後美元兌瑞郎貶值0.55%，至0.846。此舉令一些人感到失望，他們原本認為在聯準會降息2碼後，瑞士央行可能進行更大幅度的降息。

英鎊升值0.71% 至1.3417美元，有望創下一個月來的最大單日百分比漲幅。