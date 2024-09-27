快訊

「黎爸」院長搶救病患後心梗逝 名醫學弟哀悼：70歲仍堅守急診最前線

燕子、山陀兒將生成「最新路徑曝」！ 下周嚴防強風大雨 不排除颱風警報

台股早盤漲逾200點站上23,000點 台積電上漲5元開1,020元

美元兌多數貨幣走貶 澳紐幣強升1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元走貶，因市場風險偏好升溫，稍早有消息傳出中國大陸考慮向大型國有銀行大規模注資，澳幣和紐元升幅最大。

美元指數下滑0.35%，報100.56。

歐元兌美元報1.1177美元，升值0.4%。澳幣、紐元兌美元分別勁升1%。

美元兌日圓升值0.04%至144.81日圓。日銀7月會議記錄顯示，日本央行決策者在央行應多快進一步升息的問題上存在分歧，這凸顯下一次升息時機的不確定性。

在數據顯示美國上周初請失業金人數減少4,000人，降至四個月低點218,000人，低於路透訪查的經濟學家預測的225,000人之後，美元開始收斂貶幅。

其他報告顯示，美國第2季企業獲利的成長速度比最初想像的更為強勁，而國內生產毛額（GDP）年化後季比成長3%，未作修正。

FXStreet駐紐約高級分析師Joseph Trevisani表示：「Fed降息與經濟成長基本維持3%或更高之間的矛盾再次出現，因此市場並不十分清楚該如何看待這個問題。」

瑞士央行降息1碼，並為通膨大幅降溫後的更多降息敞開大門，此後美元兌瑞郎貶值0.55%，至0.846。此舉令一些人感到失望，他們原本認為在聯準會降息2碼後，瑞士央行可能進行更大幅度的降息。

英鎊升值0.71% 至1.3417美元，有望創下一個月來的最大單日百分比漲幅。

瑞士 美國

延伸閱讀

美三大股指齊收紅！標普再創新高 科技股急升和強勁數據帶動漲勢

國泰金市值突破兆元

美國、巴西股 10月漲相佳

AI半導體、降息概念 夯

相關新聞

若獲配股 OpenAI奧特曼身價將逾100億美元

在多位高層主管相繼離職的背景下，人工智慧（AI）知名公司OpenAI正在發生許多變化，例如：正在計劃重新考慮原本的非營利...

LVMH創辦人贏很大 中國刺激經濟政策推動他身價激增170億美元

在周四之前，路易威登（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）今年失去的財富多過其他任何一位億萬...

美元兌多數貨幣走貶 澳紐幣強升1%

美元走貶，因市場風險偏好升溫，稍早有消息傳出中國大陸考慮向大型國有銀行大規模注資，澳幣和紐元升幅最大。

李文：8月通膨數據 令Fed難以在9月降息2碼

中央銀行在某些方面，需要有如交易商一般的直覺。決策官員必須同時具有學者般的嚴謹思維，以及快速的反射性行動。有時應深思熟慮，有時則應該付諸行動。

油價挫跌逾2%因沙國傳將增產 白銀創12年新高 金價續漲

國際油價周四（26日）收盤大跌逾2%，盤中跌幅一度超過3%，是連續第二天下跌，此前英國《金融時報》報導稱，沙烏地阿拉伯將...

上季減持輝達的避險基金大佬泰珀：加碼「一切」中國相關資產

美國億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）在北京推出超出預期的大規模刺激措施後，開始買入更多與中國大陸相關的「一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。