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油價挫跌逾2%因沙國傳將增產 白銀創12年新高 金價續漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金銀價格今年來漲勢強勁。路透
金銀價格今年來漲勢強勁。路透

國際油價周四（26日）收盤大跌逾2%，盤中跌幅一度超過3%，是連續第二天下跌，此前英國《金融時報》報導稱，沙烏地阿拉伯將放棄每桶100美元的目標價，致力於12月增產，而利比亞任命了新的央行總裁，為恢復部分原油生產鋪平道路；白銀升至近12年新高，搭上了黃金頻創新高的順風車；銅價反彈至每噸10,000美元以上，因中國祭出經濟刺激措施。

油價大跌超過2%

布蘭特原油11月期貨結算價下跌1.86美元，跌幅2.53%，至每桶71.60 美元；西德州原油11月期貨收跌2.02美元，跌幅2.90%，報每桶67.67美元。

英國金融時報周四引述知情人士說法報導，沙國正準備在12月增加產量。

另外，兩位OPEC+消息人士周四表示，12月將增產，因如果一些成員國在9月及之後幾個月加大減產力度以彌補超產的計劃得以實現，那麼增產的影響將很小。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn說 ：「他們對金融時報的報導反應過度了。」

PVM分析師Tamas Varga說，該報導是關於預先計劃的取消減產，如果實施，每月將增加每日18萬桶的原油供應。

不過，中國大陸新的經濟刺激計劃的消息，限制了油價跌勢進一步擴大。

金價再創歷史新高 白銀創下12年來高點

現貨銀26日收盤上漲0.65%，報每英兩32.01美元，盤中曾觸及2012年12月以來最高32.71美元。

中銀國際環球商品市場策略主管傅曉說：「白銀在未來幾季將繼續攀升，因連續降息以及中國的刺激政策可能會持續一段時間。她預期白銀價格將升向37美元。」

白銀既是一種避險投資品，也是工業應用中的一種關鍵材料，今年迄今已上漲超過35%。

WisdomTree宏觀經濟研究主管Aneeka說，白銀反彈的主要催化因素之一是黃金，因為兩者之間有很強的關聯性。

現貨金報每英兩2,672.38美元，上漲0.58%，盤中創下2,685.58美元的歷史新高；12月交割的美國黃金期貨收報每英兩2,694.9美元，上漲0.4%。

在美國降息預期、避險需求和央行強勁買盤的推動下，2024年迄今金價已上漲逾29%，多次刷新紀錄。

其他金屬方面，白金上漲2.1%，至每英兩1,008.82美元；鈀金漲1.2%，至每英兩1,050.06美元。

銅價再次站上10,000美元

銅價反彈至每噸10,000美元以上，倫敦金屬交易所期銅上漲2.7%，報每噸10,080.5美元，因中國大陸最高領導層加碼促進經濟復甦。

油價 黃金

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