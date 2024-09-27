快訊

公車疑二度輾死女大生…Cheap轟「垃圾」：強制險也是東海學生的命換來

無法被束縛！四生肖不婚族…龍拚事業、蛇沒人懂我、這生肖「根本屁孩」還沒玩夠

新北三重紅牌重機過彎失控 自撞護欄騎士送醫不治

好市多營收低於預期 高價商品沒那麼好賣了 盤後下跌1%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
好市多（Costco）上季營收不如市場預期。 歐新社
好市多（Costco）上季營收不如市場預期。 歐新社

美國量販業者好市多（Costco）26日公布的上季營收不如市場預期，公司股價在盤後交易下跌約1%。好市多出現銷售不符期待的新狀況，是因為精打細算的會員顧客現在花錢更謹慎，汽油價格較低也是主要原因。

好市多股價在26日收盤後下跌1.3%，報每股889.95美元。截至收盤前，今年來股價大漲約37%

路透分析，雖然超低價格帶動了生鮮食材與其他廚房常備品的需求，但消費者對於售價較高的商品，像是家具、家用品、運動用品等，支出狀況卻是忽冷忽熱，傷害到好市多的銷售成績。

eMarketer分析師Sky Canaves說：「隨著通膨降溫、利率下跌，好市多相對豐富的會員基礎，將會是第一波回歸可自由支配開支的群體。」

採行會員制的好市多，因汽油價格走低壓縮到利潤。上季（截至9月1日，公司會計年度第4季）同店銷售年增5.4%，成長幅度比前季的6.6%明顯放緩。若剔除汽油，同店銷售成長率也是5.4%，不如LSEG訪調分析師所估的6.4%成長。

上季好市多營收年增約1%至797億美元，不如分析師預期平均值799.7億美元；上季每股盈餘5.29美元，優於LSEG訪調分析師所預期的5.08美元與去年同期的4.86美元。

今年7月，美國好市多宣布，自9月1日起，「金星」會員年費將提高5美元，達到65美元，商業會員年費由120美元調高到130美元。

分析師 好市多 美國

延伸閱讀

眾人搶好市多特價衛生紙…她「精打細算」反遭網吐槽：跟價錢無關

好市多買人氣炸雞驚見「綠塑膠片」…他失望PO網 賣場回應了

好市多打烊前…握壽司賣不完怎麼辦？影片曝光網嗨喊：真「迴轉壽司」

好市多新上架「廚房家電玩具組」 家長驚嘆CP值超高：還會變色

相關新聞

傳棄守百元油價目標…沙國計劃增產 國際油價重挫

知情人士透露，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯正準備增產原油、放棄每桶100美元的非正式油價目標，因不想再把原油市占讓給其...

美光大漲 帶動史指創今年第42次新高、道瓊勁揚260點

在公布樂觀的經濟數據後美股上揚，史坦普500指數創下新高。

美超微傳遭美國司法部調查 股價崩跌14%

美超微股價26日盤中崩跌逾14%，因華爾街日報（WSJ）引述知情人士指出，美國司法部似乎正在調查該公司的潛在會計違規事宜。

美東港口罷工 恐掀「經濟海嘯」

美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人的現行勞資合約即將在本月底到期，與資方的協商持續陷入僵局，罷工箭在弦上。產業專家警告，這場...

上季減持輝達的避險基金大佬泰珀：加碼「一切」中國相關資產

美國億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）在北京推出超出預期的大規模刺激措施後，開始買入更多與中國大陸相關的「一...

Fed在股市歷史高點時降息 股、債後市會怎麼走？

聯準會今天一口氣降息兩碼，而此時正值美股在歷史高點盤旋。在股市高點降息，通常會怎麼影響後市？歷史可以給我們答案嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。