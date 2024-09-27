好市多營收低於預期 高價商品沒那麼好賣了 盤後下跌1%

美國量販業者好市多（Costco）26日公布的上季營收不如市場預期，公司股價在盤後交易下跌約1%。好市多出現銷售不符期待的新狀況，是因為精打細算的會員顧客現在花錢更謹慎，汽油價格較低也是主要原因。

好市多股價在26日收盤後下跌1.3%，報每股889.95美元。截至收盤前，今年來股價大漲約37%

路透分析，雖然超低價格帶動了生鮮食材與其他廚房常備品的需求，但消費者對於售價較高的商品，像是家具、家用品、運動用品等，支出狀況卻是忽冷忽熱，傷害到好市多的銷售成績。

eMarketer分析師Sky Canaves說：「隨著通膨降溫、利率下跌，好市多相對豐富的會員基礎，將會是第一波回歸可自由支配開支的群體。」

採行會員制的好市多，因汽油價格走低壓縮到利潤。上季（截至9月1日，公司會計年度第4季）同店銷售年增5.4%，成長幅度比前季的6.6%明顯放緩。若剔除汽油，同店銷售成長率也是5.4%，不如LSEG訪調分析師所估的6.4%成長。

上季好市多營收年增約1%至797億美元，不如分析師預期平均值799.7億美元；上季每股盈餘5.29美元，優於LSEG訪調分析師所預期的5.08美元與去年同期的4.86美元。

今年7月，美國好市多宣布，自9月1日起，「金星」會員年費將提高5美元，達到65美元，商業會員年費由120美元調高到130美元。