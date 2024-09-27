上季減持輝達的避險基金大佬泰珀：加碼「一切」中國相關資產

美國億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）在北京推出超出預期的大規模刺激措施後，開始買入更多與中國大陸相關的「一切」資產。

1993年創辦避險基金Appaloosa Management的Tepper將自己對中國大陸下重注歸因於北京最高領導層本周的大轉向。他周四接受CNBC電視採訪時說：「我以為聯準會上周降息會讓中國大陸放鬆政策，沒想到他們拿出這樣的重武器，」

他的避險基金第2季儘管減持了阿里巴巴和美國科技巨擘，但留住今年初買入的大多數陸企股票。

現在，在北京加強財政舉措並穩定房市之際，他再度增持了包括科技巨擘阿里巴巴和百度在內的陸股。他說：「我們做多的強度高了一些，陸股更多了。」 在本周股價大漲之後，估值依然偏低是他買入的原因之一。

此前，滬深300指數周四勁揚4.2%，並邁向近10年來最大單周漲幅。在美國，那斯達克金龍中國指數飆升11%，創下逾兩年半以來的最大漲幅。

泰珀不是唯一看漲陸股的人。高盛集團機構經紀部門報告顯示，避險基金周二買入的陸股創下2021年3月以來最大單日紀錄。摩根士丹利以Laura Wang為首的策略師預計，滬深300指數短期內可能有10%左右的上漲空間。

泰珀還表示，他取消了自己對陸股設下的保護欄：「我有上限，以前有。我可能很久以前說過，不會超過10%或15%。但現在可能不再是這樣了，」 不過，他表示會在回調時設「新上限」。

中國大陸央行總裁潘功勝公布的互換便利加上股票回購增持再貸款令他深感興奮：「我覺得這很重要。我都想去那借了。」

與此同時，泰珀淡化了中美不和以及潛在新關稅可能造成的影響，他說，「我才不在乎，這是內部刺激」， 財政刺激將鼓勵消費。