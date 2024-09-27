台積電ADR勁揚超過2% 日月光猛漲逾3%

隨著費城半導體指數大漲超過3%，台股ADR周四（26日）勁揚，台積電ADR收盤大漲超過2%，報每股186.83美元，換算並折合台幣後為每股1,191.19元，較台北交易股票溢價率為17.36%。日月光漲幅更超過3%。

道瓊工業指數收漲260.36點，或0.62%，收42,175.11點；標普500指數收漲23.11點，漲幅0.40%，收5,745.37點；那斯達克指數上漲108.09點，漲幅0.60%，收18,190.29點。

以晶片股為主的費城半導體指數上漲3.47%，報5,310.50點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 168.00 +3.43 162.50 3.39

中華電 CHT 129.40 +1.40 127.00 1.89

台積電 TSM 1,191.19 +2.46 1,015.00 17.36

聯電 UMC 56.36 +1.73 54.90 2.66

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據