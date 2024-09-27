美三大股指齊收紅！標普再創新高 科技股急升和強勁數據帶動漲勢

美股標普500指數周四收盤創今年第42次新高，道瓊工業指數和那斯達克指數也上漲，因美光大漲，且美國強勁的初次請領失業金人數報告緩解了對勞動市場的擔憂。

美光躍升15%，創近13年最大漲幅，此前這家記憶體晶片製造商預測的第1季營收高於預期，凸顯出對人工智慧運算中使用的記憶體晶片需求強勁。

費城半導體指數上漲3.47%，大多數晶片股均急升。

一連串強勁的美國經濟數據緩解了人們對聯準會可能會激進降息以抑制經濟放緩的擔憂。

美國上周初請失業金人數降幅超過預期，暗示勞動市場持穩，且第2季國內生產總值（GDP）較前一季增長年率確認為3%。

Horizon Investments研究主管Mike Dickson 稱，GDP數據「只是強化了我們一直看到的強勁經濟成長背景。」

標普500指數收漲23.11點，漲幅0.40%，收5,745.37點，稍早創下5,767.37點的盤中紀錄新高。藍籌道瓊工業指數收漲260.36點，或0.62%，收42,175.11點。那斯達克指數上漲108.09點，或0.60%，以18,190.29點做數收。

標普500指數11大類股中有七個攀升，材料股領漲，漲幅1.97%。

標普500指數和道指今年已多次創下紀錄新高，科技股重鎮那斯達克指數距離紀錄高點還差2%。圍繞人工智慧的樂觀情緒和降息預期推動了市場大漲。

在中國大陸承諾保證「必要的財政支出」後，金屬價格受到提振。銅礦商Freeport-McMoRan急升7.45%，鋰礦商Albemarle和Arcadium躍升 9.92%。

Dickson補充稱：「推動市場的題材絕對與中國大陸的刺激政策有關，北京政府宣布願意提供支持，以幫助提振消費者健康並減輕房市壓力。」

不過，能源股下跌 2%，追隨原油價格跌勢，因預期石油輸出國組織（OPEC）將增加供應。

小型股羅素2000指數上漲0.62%，跑贏大盤。

周三晚些時候，聯準理事庫格勒Ｉ（Adriana Kugler）表示，她「強烈支持」聯準會上周開始放鬆貨幣政策的決定。

CME FedWatch Tool顯示，自聯準會啟動寬鬆周期以來，投資人一直在降息25個基點和50個基點之間搖擺不定，目前傾向於更大幅度降息，一周前認為大幅降息的可能性有38.8%。

在美國上市的陸企上漲。理想汽車上漲7.13%；拼多多 上漲13.28%；阿里巴巴上漲10.08%。

富國銀行上漲5.19%，此前有報導稱該銀行巨擘已向聯準會遞交了取消資產上限限制的審查報告。

西南航空上漲5.42%，此前該公司上調了第3季營收預測；埃森哲（Accenture） 上漲 5.57%，此前這家IT服務提供商預測的全年營收高於預期。