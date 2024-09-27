英特爾大反攻 新款晶片受專家好評

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，該公司最新Core Ultra處理器（Lunar Lake）為行動AI和繪圖處理效能建立產業標竿。美聯社
英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，該公司最新Core Ultra處理器（Lunar Lake）為行動AI和繪圖處理效能建立產業標竿。美聯社

英特爾（Intel）過去在半導體領域呼風喚雨，近年卻遲遲未能發展出領先業界的處理器，且每一代產品之間，也不見顯著改良。然而，英特爾本周新推出的個人電腦（PC）和伺服器晶片，獲得專家好評。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，英特爾最新的Xeon系列伺服器處理器，看起來是2020年以來首度領先市場企業運算評估網站ServeTheHome的Patrck Kennedy在24日寫道：「今天是約86個月來，英特爾再度首次有一款居領先地位的x86伺服器中央處理器（CPU）」。

不過，英特爾的領先地位可能不會持續太久，因為超微（AMD）預定年底將推出Turin伺服器晶片，但對英特爾而言，能具備競爭力就是一大里程碑。

英特爾為人工智慧（AI）PC打造的處理器Lunar Lake，似乎正中當前的超輕薄筆電領域，能耗效率優異，也具備強大的運算和繪圖效能，應能幫助抵禦高通（Qualcomm）近來想搶占筆電市場的攻勢。

JasonEvangelho在富比世雜誌網站寫道，Lunar Lake和高通Snapdragon X Elite處理器在電池續航力的差異只在咫尺之間，單核心性能也不相上下，繪圖效能卻是遠勝。XDA評論員Rich Wood還形容搭載Lunar Lake的戴爾XPS 13 PC是「Macbook殺手」。

Lunar Lake展現出英特爾的能耐，卻也彰顯一直以來的弱點：晶片是自己設計的，但不是自己製造的。

巴隆指出，英特爾多年前決定將晶片生產外包給台積電，但這只是短暫解方，英特爾需要英特爾晶圓代工服務（IFS）的成功，但如果連自家最好的晶片都無法生產，根本不可能成功。

英特爾目前必須如期在明年推出18A製程，這是英特爾穩固長期競爭力的唯一方法，同時為晶圓廠招攬生意。

事實證明英特爾仍然有辦法製造優異的處理器，是個好消息，也是該公司扭轉頹勢的一大進展。

X 成功 競爭力

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