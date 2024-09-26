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美超微傳遭美國司法部調查 股價崩跌14%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美超微股價26日盤中崩跌逾14%。路透
美超微股價26日盤中崩跌逾14%。路透

美超微股價26日盤中崩跌逾14%，因華爾街日報（WSJ）引述知情人士指出，美國司法部似乎正在調查該公司的潛在會計違規事宜。

WSJ指出，目前調查還在早期階段，舊金山一名檢察官最近已聯繫可能持有相關資訊的人士。這些人士似乎與先前指控美超微會計違規的美超微前員工Bob Luong有關。

Bob Luong在4月對美超微及其執行長梁見後提起一樁吹哨者訴訟，指稱美超微開除好幾位與過去會計違規行為有關的員工，之後又回聘。他指控美超微2020-2022年度在部份情況下，不當認列營收，表示在一些情況下，認列還沒完成的交易營收，其中一個提前認列營收的方法，是出貨未完成且未準備好銷售的設備給客戶，並寄出帳單。

Bob Luong說，他去年4月被美超微開除，再之前已被要求放無薪假。他最後在美超微擔任的職務，為負責提供領導與指引給美超微全球服務團隊的總經理。美超微已要求法院擱置Bob Luong的訴訟，將他的主張送交仲裁。一場應美超微要求所開的聽證會，預定26日舉行。

美超微2020年支付1,750萬美元，和解證管會（SEC）對該公司廣泛會計違規的主張，但未承認、也未否認相關指控。證管會也和美超微一名前財務長達成和解，並要求梁見後把210萬美元的售股獲利還給公司，但未指控梁見後有不良作為。

知名作空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）今年8月27日提出報告表示，已在做空美超微股價。興登堡的報告部分聚焦於Bob Luong的指控、以及美超微和梁見後家族成員經營企業之間的交易，還表示已找到在俄羅斯入侵烏克蘭、遭美國制裁後，美超微產品出貨到俄國的例證。

美超微8月28日表示會延後呈交2024年年報，之後表示董事會已成立一個委員會，「評估公司特定的內部控管和其他事宜」，但迄今都還沒呈交年報。梁見後9月3日致函客戶說，興登堡的報告「包含錯誤或不精確的描述」，「將在適當時機回應這些說法」，預料不會大幅更動先前發布的2024年年報結果。

美國 舊金山 華爾街日報

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